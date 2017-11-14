Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Play-off turunda, ilk maçta 1-0 yenildiği İsveç ile Milano'daki rövanşta 0-0 berabere kalarak elenen İtalya'da milli takım çalıştırıcısı Ventura, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen 69 yaşındaki teknik adam, sosyal medyada yer alan iddiaların aksine istifasını açıklamadı.

Sportif açıdan çok ağır bir sonuç aldıklarını dile getiren Ventura, "Böyle bir zamanda sadece sonuç nedeniyle İtalyanlardan özür dilerim." dedi.

Ventura, San Siro'ya kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür etti.

Sonuçtan üzgün olduğunu ifade eden Ventura, "Dünya Kupası'na gitmek isteyen o hırslı iradeyi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

İstifa edip etmeyeceği sorulan Gian Piero Ventura, "Hayır, bu konuda henüz Başkan'la görüşmüş değilim. Geleceğimi, federasyon ile değerlendireceğiz ve durumla yüzleşeceğiz." yanıtını verdi.

- Anketten Ventura'nın yerine Carlo Ancelotti ismi çıktı

Öte yandan, ülkede pek çok kesimin faturayı kestiği isim olan Ventura'nın yerine gelebilecek isimler de medyada tartışılmaya başlandı.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un internet sitesindeki ankette, Ventura'nın yerine milli takım teknik direktörlüğüne Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, İtalyan teknik adam Carlo Ancellotti, Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte ve Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımını çalıştıran Roberto Mancini aday gösterildi.

Ankete katılanlardan yüzde 67 ile en çok oyu alan isim ise şu an bir takım çalıştırmayan ve boşta olan Carlo Ancellotti oldu.