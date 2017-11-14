Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

A Millî Futbol Takımımız Antalya’da Arnavutluk ile oynadığı özel maçta zayıf rakibine 3-2 mağlup oldu ve kötü gidişini sürdürdü. Maça oldukça ofansif oyunculardan oluşan bir 11’le çıkan millîler, karşılaşmaya etkili başlamasına rağmen Sadiku’yu savunmakta zorlandı. Maçtaki ilk gol tehlikesi 12. dakikada yaşandı. Ceza sahasına topla giren Cengiz Arnavutluk savunmasını karıştırırken, seken topu iyi takip eden Hakan Çalhanoğlu şutunu çekmekte gecikince tehlike büyümeden uzaklaştırıldı. 18’de ceza yayı önünde topla buluşan Kenan Karaman’ın pasına iyi hareketlenen Cenk’in şutunda kaleci Berisha gole izin vermedi. 22’de sağdan gelişen atakta Cenk bir kez daha gole yaklaşsa da Berisha yine kalesini gole kapadı. Maçta dengeyi bozan gol ise 24’te geldi. Roshi sağdan taşıdığı topu ceza sahasındaki Sadiku ile buluşturdu. Golcü oyuncunun şutu kaleci Volkan’ı mağlup etti: 0-1. 39’da bir kez daha sahneye çıkan ilk golün kahramanları tabelayı yine değiştirdi. Roshi’nin sağdan ortasına iyi yükselen Sadiku bu defa kafayla topu filelere yolladı: 0-2. 42’de Memushaj, Serdar Aziz’e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilirken, ilk yarı 2-0 sona erdi.



Golle başladık ama

Temponun yükseldiği ikinci yarıya hızlı giren Lucescu’nun öğrencileri 46’da farkı bire indirdi. Cenk’in soldan ortasını iyi değerlendiren Cengiz Ünder, bu sezonki ilk golünü millî formayla attı: 1-2. 56’da ceza sahamıza yapılan ortayı iyi değerlendiren Grezda takımını rahatlattı: 1-3. 60’ta oyuna giren Emre Akbaba, topla ilk buluşmasında şık bir gol vuruşuyla takımını oyunda tuttu: 2-3. Kalan sürede Enes Ünal ve Yusuf Yazıcı’yı da oyuna alan ve hücum hattına hareket getirmek isteyen Lucescu’nun bu hamlesi sonuç vermeyince Arnavutluk sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.