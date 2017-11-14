Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın sezon başı transferlerindendi. Her ne kadar boyu kısa olsa da uzun bir kariyere sahipti Şilili oyuncu. Boca Juniors, Sevilla, Cardiff ve Inter’in ardından Kartal olmuştu. Ayrıca 30 yaşındaki oyuncunun 84 defa Şili Millî Takımı’nın formasını giymesi de çok ama çok önemli bir veriydi kariyeri adına... Beşiktaş’ta neler gördü neler yaşadı, Anadolu Ajansına anlattı... Hiç kuşkusuz Medel’le ilgili akılda kalan olay Alanya maçının son dakikalarda oyuna girmek istememesiydi. Şilili bu konuya da açıklık getirerek “Evet orada hocam çağırdığında ağır davrandım. Takım arkadaşlarıma orada yardım etmedim, bundan dolayı da kendilerinden özür diledim. Ve o olaydan sonra isteğim ikiye katlandı. Şu anda elimden geldiği kadar çalışıp, kendimi göstermeye gayret ediyorum” dedi.



“Gereğini yapıyorum”

Konuyla ilintili olarak Medel’in kariyerinde uzun bir aradan sonra başına gelen ve tecrübe edindiği bir durum da vardı. O da yedek kalmak. 30 yaşındaki isim bu konuda da “İki senedir üst üste şampiyon olan bir takım var ve önemli futbolcular kadroda. 11’de çok güçlü oyuncular bulunuyor. Bana da yeni bir mücadele yeteneği katıyor. Yedek kalmak aslında uzun zamandır başıma gelmeyen bir şey. Bu da benim için güzel bir tecrübe oluyor. Büyük kulüplerde, büyük oyuncularla oynadım. Şimdi de büyük kulüpteyim, etrafımda büyük oyuncular var. Şu anda oynamıyorum, yedeğim. Yedek olmanın gereği neyse onu yapıyorum. Oynamasam bile takım arkadaşlarımı destekliyorum” diye konuştu.

SATIR BAŞLARI

Lige biraz kötü başladık sonra toparladık. Çok büyük bir takımız ve şampiyon olabiliriz.

Stoper ve ön liberoda kendimi daha iyi hissediyorum. Sağ bekte ise fazla görev yapmadım.

Hava topu hâkimiyetinde oyuncunun zamanlaması çok önemli. Zamanında zıplayan kazanır.

Come to Beşiktaş çok büyük yenilikti. Gündem oldu ve bütün futbol dünyası bunu konuştu.

Beşiktaş taraftarlarına şaşırdım. Onlara taraftar grubu diyemeyiz. 90 dakika destek veriyorlar.

Sosyal hayatta çok agresif değilim ailemle zaman geçiriyorum, örnek olmaya çalışıyorum.

Saha içinde takım arkadaşlarım var, onlar benim ailem ama rakip benim düşmanım oluyor.