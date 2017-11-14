Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 10 puana sahip olan Beşiktaş grup liderliği için rakibi Porto'ya karşı puan kaybetmek istemiyor. Peki Beşiktaş - Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? BJK PORTO maçı biletleri satışa çıktı mı? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası sizler için bu haberde. Devler liginde lider olarak yoluna devam eden siyah-beyazlıların en yakın takipçisi 6 puanla 2. sırada yer alan Porto. Beşiktaş sahasında oynayacağı mücadeleden galip ayrılması durumunda da oldukça avantajlı bir konuma geçecek. Beşiktaş Porto arasında oynanacak mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve mücadelenin saat kaçta başlayacağını merakla bekliyorlardı. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Beşiktaş Porto maçı 21 Kasım Salı akşamı oynanacak... Karşılaşma saat 20:00'da başlayacak. Canlı yayın bilgisi açıklandığında haberimiz tekrar güncellenecektir



BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 21 Kasım Salı günü sahasında Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçın biletleri, Süper Lig ve Türkiye Kupası kombine kart sahipleri için 16 Kasım Perşembe günü satışa çıkacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, biletler öncelikli olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli kombine kart sahipleri için saat 11.00'de satışa sunulacak. Öncelikli bilet satışları 18 Kasım Cumartesi saat 10.00'da son bulacak. Biletlerin genel satışına ise aynı gün saat 11.00'de başlanacak.

Beşiktaş-Porto maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 450 lira

Kategori 2: 400 lira

Kategori 3: 350 lira

Kategori 4: 325 lira

Kategori 5: 300 lira

Kategori 6: 275 lira

Kategori 7: 160 lira

Kategori 8: 150 lira

VIP: 800 lira

1903 A-E Blok: 800 lira

1903 B-D Blok: 850 lira

1903 C Blok: 900 lira