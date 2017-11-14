Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Takım'ın Arnavutluk yenilgisi sonrası durumu tartışılan Teknik Direktör Mircea Lucescu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelecek. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Antalya'da oynanan ve ay yıldızlıların 3-2 kaybettiği karşılaşmanın ardından Lucescu'ya haber gönderen ve görüşmek için İstanbul'a çağırdı. Riva'da bugün gerçekleştirilecek zirvede ay yıldızlı ekibin son durumunun masaya yatırılması bekleniyor.

(Hürriyet)