Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın ev sahipliğini yapacağı 2018 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak son takımı belirleyen karşılaşmada Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk oldu. Aviva'daki karşılaşmayı 5-1 kazanan Danimarka, böylece İsviçre, Hırvatistan ve İsveç'ten sonra play-off turundan finallere katılan 4. ekip oldu.

Danimarka'ya Rusya kapısını açan golleri 29. dakikada Cyrus Christie kendi kalesine, 32., 63. ve 73. dakikalarda Christian Eriksen ve 90. dakikada penaltıdan Nicklas Bendtner attı. Ev sahibi ekibin maçtaki tek golü ise 6. dakikada Shane Duffy'den geldi.

0-0'ın rövanşında İrlanda Cumhuriyeti'ni 5-1 mağlup eden Vikingler, bu sonuçla Avrupa Kıtası'ndan Dünya Kupası'na katılan son takım oldu.