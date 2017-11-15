Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî ara sonrasında ligdeki startı Akhisar maçıyla verecek olan Beşiktaş’ı yıl sonuna kadar önemli maçlar bekliyor. Tabii ki hiçbir maçın garantisi yok ancak değer ve kulüplerin durumuna bakıldığında mücadeleleri final, vize ve deneme sınavı gibi kategorize etmek mümkün. Beşiktaş adına Türkiye Kupası macerası da ay sonunda başlayacak ve üç kulvarda birden mücadele olacak. Önce Beşiktaş’ın iki kulvardaki durumuna bakalım... Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 10 puan topladı ve lider durumda. Tarihin eşiğindeki siyah-beyazlılara 21 Kasım’da Vodafone Park’ta oynanacak Porto mücadelesinde beraberlik yetiyor. En önemli final bu. Sonrasında ise ligde birbirinden zorlu iki maçlar var. Zirvenin 5 puan gerisinde kalan Şenol Güneş’in takımı açık kapatma sınavları verecek. Akhisar maçından sonra ligdeki rakip lider Galatasaray... Maçın içeride olması siyah-beyazlıların avantajı. Ardından Leipzig deplasmanı ve zorlu bir lig mücadelesi daha var. Kartal, bu sezon iyi işlere imza atan ve üst sıralarda bulunan Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Arada güç ve kalite anlamında kıyaslanamayacak ve Beşiktaş’a nefes aldıracak lig maçları da olacak. Kasım ayı sonunda ise Manisaspor ile kupa sınavında karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlıların yedekleri boy gösterecek.