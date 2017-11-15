Millî ara sonrasında ligdeki startı Akhisar maçıyla verecek olan Beşiktaş’ı yıl sonuna kadar önemli maçlar bekliyor. Tabii ki hiçbir maçın garantisi yok ancak değer ve kulüplerin durumuna bakıldığında mücadeleleri final, vize ve deneme sınavı gibi kategorize etmek mümkün. Beşiktaş adına Türkiye Kupası macerası da ay sonunda başlayacak ve üç kulvarda birden mücadele olacak. Önce Beşiktaş’ın iki kulvardaki durumuna bakalım... Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 10 puan topladı ve lider durumda. Tarihin eşiğindeki siyah-beyazlılara 21 Kasım’da Vodafone Park’ta oynanacak Porto mücadelesinde beraberlik yetiyor. En önemli final bu. Sonrasında ise ligde birbirinden zorlu iki maçlar var. Zirvenin 5 puan gerisinde kalan Şenol Güneş’in takımı açık kapatma sınavları verecek. Akhisar maçından sonra ligdeki rakip lider Galatasaray... Maçın içeride olması siyah-beyazlıların avantajı. Ardından Leipzig deplasmanı ve zorlu bir lig mücadelesi daha var. Kartal, bu sezon iyi işlere imza atan ve üst sıralarda bulunan Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Arada güç ve kalite anlamında kıyaslanamayacak ve Beşiktaş’a nefes aldıracak lig maçları da olacak. Kasım ayı sonunda ise Manisaspor ile kupa sınavında karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlıların yedekleri boy gösterecek.
Beşiktaş’ı yıl sonuna kadar bekleyen sınavlar
15.11.2017 - 07:08 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 07:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Porto’dan puan aldığı takdirde turu garantileyen Kartal, asıl kritik sınavları zirvenin biraz uzağında kaldığı ligde verecek. Türkiye Kupası’nda da yedekler kendini gösterecek
Etiketler : Beşiktaş,
519653 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/519653.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
11
8
2
1
26
9
17
26
2
Başakşehir
11
7
2
2
18
13
5
23
3
Beşiktaş
11
6
3
2
19
12
7
21
4
Kayserispor
11
5
4
2
17
13
4
19
5
Sivasspor
11
6
1
4
17
15
2
19
6
Bursaspor
11
5
2
4
22
15
7
17
7
Fenerbahçe
11
4
5
2
21
16
5
17
8
Göztepe
11
5
2
4
22
21
1
17
9
Akhisarspor
11
5
2
4
18
19
-1
17
10
Aytemiz Alanyaspor
11
4
2
5
24
22
2
14
11
Malatyaspor
11
4
2
5
16
19
-3
14
12
Trabzonspor
11
3
4
4
19
23
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
14
Antalyaspor
11
3
3
5
13
20
-7
12
15
Konyaspor
11
3
1
7
11
15
-4
10
16
Karabükspor
11
2
2
7
12
19
-7
8
17
Osmanlıspor
11
2
2
7
14
22
-8
8
18
Gençlerbirliği
11
2
2
7
13
26
-13
8
12. Hafta Maçları
17.11.2017
Beşiktaş - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.11.2017
Bursaspor - Göztepe
18.11.2017
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
18.11.2017
Medipol Başakşehir Fk - Galatasaray
19.11.2017
Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.11.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
19.11.2017
Trabzonspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
19.11.2017
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor
20.11.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
11
7
3
1
17
7
10
24
2
Giresunspor
11
6
4
1
16
7
9
22
3
Ankaragücü
11
6
3
2
15
8
7
21
4
Elazığspor
11
5
3
3
17
13
4
18
5
Ç. Rizespor
11
5
3
3
20
17
3
18
6
İstanbulspor
11
5
2
4
14
10
4
17
7
Adanaspor
11
5
2
4
13
17
-4
17
8
Balıkesirspor
11
5
3
3
24
20
4
15
9
Altınordu
11
4
3
4
17
14
3
15
10
Gazişehir G.Ant
11
3
5
3
10
6
4
14
11
Adana Demirspor
11
4
2
5
15
16
-1
14
12
Samsunspor
11
3
4
4
11
12
-1
13
13
Erzurumspor
11
3
3
5
12
16
-4
12
14
Boluspor
11
3
2
6
12
15
-3
11
15
Denizlispor
11
3
2
6
12
19
-7
11
16
Eskişehirspor
11
2
5
4
17
21
-4
8
17
Grandmedical Manisaspor
11
3
1
7
12
18
-6
7
18
Gaziantepspor
11
1
2
8
4
22
-18
2