Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Video hakem ile ilgili konuşan Özbek; "Video Hakem Sistemi için sezon sonu hazırlıklar bitecek. Önümüzdeki sezona Video Hakem Sistemi ile başlayabiliriz." dedi.

YABANCI SAYISI İLE İLGİLİ ÇALIŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılını işaret etmesinin ardından bu konuyla ilgili de yorum yapan Özbek; "Yabancı sayısı ile ilgili 2019'a kadar süremiz var ama yapacağımız çalışmaları bu zaman dilimine sığdıracağız, en uygun çözümü bulacağız. Bu konuyla ilgili bir çalıştay yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.