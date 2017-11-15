Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye liglerinin köklü kulüplerinden Karşıyaka, bugün yaptığı genel kurulda şirketleşme kararı aldı. Kulüp bir şirket kuracak ve böylece hisselerini satışa çıkarabilecek.

Maddi olarak zor günler geçiren Karşıyaka'ya Rus milyarder Mihail Prohorov talip olduğu iddia edilmişti.

Karşıyaka'yı satın almayı planlayan fonun, takımın başına getirmeyi planladığı Hagi ve Popescu'nun İzmir'e gelerek temaslarda bulunması kulübün devredileceği söylentilerini kuvvetlendirmişti.

GENEL KURUL'DA ŞİRKETLEŞME KARARI

Karşıyaka Spor Kulübü, bugün yaptığı genel kurulda şirketleşme kararı aldı. Bu kararın ardından kulüp bir şirket kurarak hisselerini satışa çıkarma olanağına kavuştu. Böylece yerli veya yabancı ortaklar kulüp hissesi alarak yönetimde söz sahibi olabilecek.

Türkiye 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele deden Karşıyaka, 5 puanla son sırada yer alıyor.

RUS MİLYARDER YÖNETİMİ HAGİ'YE VERECEK!

Rus milyader Mihail Prohorov'un yönetimi tamamen Hagi ile Popescu'ya vereceği öğrenildi.

BİLGİ TOPLADILAR

Türk futbolunu yakından tanıyan Rumen Hagi ile Popescu'nun yeşil-kırmızılı kulübün yapısıyla ilgili gün boyunca çeşitli temaslarda bulundu.

9 MİLYAR DOLAR SERVETİN SAHİBİ

52 yaşındaki Rus iş adamı Mihail Prokhorov'un maden, gübre ve bankacılık alanlarında yatırımları var. Serveti 9 milyar dolar ve spora olan yakınlığıyla biliniyor. 2.03 boyundaki milyaderin tutkusu ise basketbol. NBA ekibi Brooklyn Nets'in sahibi olan Prokhorov 4 Mart 2012'de Rus başkanlık seçimlerinde Putin'e rakip olmuştu.