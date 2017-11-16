Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA'nın resmi internet sitesine röportaj veren Cenk Tosun, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tecrübesizliklerinin kurbanı olduklarını belirtirken, bu sezon için ise, "Elbette büyük hayallerimiz var. Ancak böyle önemli bir organizasyondaysanız daha temkinli olmanız gerekir. Biz de böyle değerlendiriyor ve olaylara maç maç bakıyoruz" ifadelerini kullandı. Frankfurt'tan Gaziantepspor ve Beşiktaş'a geliş süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Cenk, şöyle devam etti: "Ailemden ayrı kalmak benim için çok zordu. Gaziantepspor'a transfer olurken biraz korkmuştum. Her zaman Beşiktaş'ta oynamak istedim. Beşiktaş dışında iki büyük takım daha beni istedi ama benim tercihim daha önceden belliydi. Demba Ba ve Mario Gomez gibi yıldızlardan çok şey öğrendim. Hiçbir zaman bir kulüpten diğerine geçip, birinci santrfor olmak gibi bir düşüncem olmadı. Benim her zaman hedefim kendimi geliştirmekti."