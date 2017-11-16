Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında West Bromwich Albion’dan aldığı teklifi geri çevirerek Premier Lig fırsatını tepen Josef de Souza’nın tüm motivasyonu Fenerbahçe. İngiliz ekibi devre arasında Josef için 15 milyon avroluk teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlansa da sambacının bir yere gitmeye niyeti yok. Aklı fikri Fenerbahçe’nin başarısında olan Josef, takımın yaşadığı sıkıntılı süreçten çıkması için adeta gizli bir kaptan gibi çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde bir yemek organizasyonu düzenleyen tecrübeli oyuncu takımdaki tüm yabancı futbolcuları eşleri ve çocuklarıyla birlikte ağırladı. Lejyonerlere bu dönemi ancak kenetlenerek aşabileceklerini hatırlatan Josef, herkesin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak birlik çağrısında bulundu.

> Yeniden değerlendirilecek

Millî oyuncuların da dönmesinin ardından tüm takımın aileleriyle katılacağı bir yemek daha düzenleyecek olan Josef de Souza “Ben Fenerbahçe’yi çok seviyorum. Kendimi buraya ait hissediyorum. Yaşadığımız bu zor günlerde üstüme düşen yapmak için çaba gösteriyorum. Her şeyin güzel olması bizim elimizde” derken sambacının bu duruşu teknik heyet ve yönetim tarafından da büyük takdir topladı. Aykut Kocaman’ın kesinlikle satılmasını istemediği Josef için yönetim yeniden değerlendirme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, yaşanan mali sıkıntıya rağmen Josef’i elde tutmak için sınırları zorlayacak. Yönetim, takımda kalması hâlinde kaptanlık görevine de getirilmesi gündemde olan Josef’in davranışlarının bütün oyunculara örnek olmasını bekliyor. >M. Emin Uluç