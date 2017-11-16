Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın evsahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası elemeleri tamamlandı. Dünya Kupasına son bilet Peru'nun oldu. 0-0'ın rövanşında Yeni Zelanda'yı 2-0 mağlup eden Peru, Rusya'daki finallere gitmeye hak kazandı. Kupa tarihinde ilk kez 3 İskandinav ülkesi boy gösterecek ve bu 3 ülke; Danimarka, İzlanda ve İsveç aynı torbada yer aldılar.



AVRUPA'DAN 14 ÜLKE

8 Amerika kıtası ekibinin yanı sıra 5 Afrika, 5 de Asya temsilcisi Rusya'da mücadele edecek. En çok ülke ise 14 temsilci ile ise Avrupa kıtasından olacak.



Dünya kupasına giden 32 ülke şöyle:

Rusya, Almanya, Brezilya, Fransa, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya; İspanya, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Peru, Uruguay, Hırvatistan, İsviçre, İsveç; Danimarka, İzlanda, Sırbistan, Kosta Rika, Tunus, Mısır, Senegal, İran; Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney Kore, Suudi Arabistan

İŞTE TORBALAR

FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Aralık Cuma günü Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda çekilecek grup kuraları öncesinde torbaların belirlendiği ifade edildi.

Dünya Kupası’na katılan ülkelerin FIFA dünya sıralamasındaki yerine göre belirlenen torbalarda yer alan 32 takım, kura çekiminin ardından 8 gruba ayrılacak.



Dünya Kupası'nda gruplarda mücadele edecek takımların torbaları şöyle:

1. Torba: Rusya, Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya, Fransa

2. Torba: İspanya, Peru, İsviçre, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Uruguay, Hırvatistan

3. Torba: Danimarka, İzlanda, Kosta Rika, İsveç, Tunus, Mısır, Senegal, İran

4. Torba: Sırbistan, Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney Kore, Suudi Arabistan