Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç‘li dünyaca ünlü mobilya firması IKEA, İtalya’nın turnuvaya gidememesinin netleşmesinden sonra görevine son verilen teknik direktörü Gian Piero için esprili bir mesaj yayınladı.



Mesajda, “Gian Piero’nun koltuğunu kaybetmesinden dolayı üzgünüz ama kendisine yeni bir koltük öneriyoruz.” ifadeleri kullanılarak 89 Euro değerinde olan Applarö marka koltuk reklamını yayınlandı.



İtalyan futbol severleri kızdıran bu mesajdan sonra boykot çağrıları yapıldı. İtalya genelinde birçok yerde söz konusu mağaza, fanatik taraftarlar tarafından yağmalandı. (Euronews)