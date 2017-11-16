Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da Osmanlıspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması Rıza Çalımbay'ı zora sokarken bir kötü haber de Jose Sosa'dan geldi.

OSMANLISPOR MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Arjantinli oyuncu Osmanlıspor maçına kısa bir süre kala hastalandı. Sosa'nın mide spazmı geçirdiği ve bu nedenle bir süre antrenmanlara çıkamayacağı belirtilirken Osmanlıspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

ONAZİ VE KUCKA'DAN İYİ HABER

Bir süredir sakat olan Kucka ve Onazi'den iyi haber geldi. Bu iki futbolcunun Başkent ekibine karşı oynayabileceği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle tedavi gören Burak Yılmaz'ın da durumunun iyileştiği ve oynama konusunda son kararı Rıza Çalımbay'ın vereceği kaydedildi.

OKAY YOKUŞLU VE OLCAY ŞAHAN CEZALI

Bordo Mavili ekipte Okay ve Olcay cezalı olduğu için hafta sonu forma giyemeyecek. Çalımbay'ın antrenmanda as takımda Olcay Şahan'ın yerinde Volkan Şen'e şans verdiği gözlendi.

Karadeniz ekibinin antrenmanında taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirilirken, tecrübeli teknik adam yapılan pas hataları nedeniyle sürekli olarak oyuncularını uyardı.