Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes , THY Euroleague'in 8. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods’u ağırlıyor. Evinde mutlak galibiyet isteyen Anadolu Efes, Yunan temsilcisine karşı oynuyor. Lige kötü bir başlangıç yaparak ilk 5 maçını kaybeden Anadolu Efes takımı oynadığı son 2 deplasman maçında Barcelona ve Maccabi Fox takımlarını yenerek çıkışa geçti. Öte yandan Yunan temsilcisinin ise 4 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunmakta. İşte Anadolu Efes - Panathinaikos maçı detayları...

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı canlı skor kaç kaç?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ve saat 20.30’da başlayan müsabaka BeIN Sports Haber’den naklen yayınlanıyor. Ayrıca mücadeleyi turkiyegazetesi.com.tr adresinden şifresiz ve canlı olarak takip edebilirsiniz. Lige istediği gibi başlangıç yapamayarak ilk 5 karşılaşmasını kaybeden Anadolu Efes, ardından üst üste deplasmanda oynadığı Barcelona Lassa ile Maccabi FOX maçlarını kazanarak çıkışa geçti.

Panathianikos Superfoods’un ise 4 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunuyor.