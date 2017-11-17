Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Türkiye 2018 Dünya Kupası’nı maalesef evden izleyecek. 2002’de 3. olduğumuz bu turnuvanın bir defa daha dışında olmak bizleri hüsrana uğrattı. Futbolun bu en büyük organizasyonuna ‘seyirci’ kalmak ne kadar acı olsa da en azından teselli bulacağımız şeyler de var. Süper Lig ve TFF. 1. Lig’den 33 oyuncu Dünya Kupası’nda boy göstermeye hazırlanıyor. Bizim liglerden Dünya Kupası’na en çok Fas ve Nijerya’dan oyuncu gidecek. Bu iki ülkeden beşer oyuncu Süper Lig takımlarında mücadele ediyor. Portekiz’den 4, İsviçre’den ise 3 oyuncu Türk takımlarında forma giyiyor. Şu an TFF 1. Lig’de top koşturan iki oyuncu da dünyanın en büyük futbol arenasında boy gösterecek. Çaykur Rizespor’un Faslı futbolcusu Marwane Saadane ile Elazığspor’un İzlandalısı Elmar Bjarnason da Dünya Kupası’na gitmeye hazırlanıyor.

BİLETLER ELLERİNDE

Rusya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası’na Türkiye’den hangi takımın kaç oyuncu göndereceği de şekillendi. Her ne kadar resmî kadroların açıklanmasına uzun bir süre olsa da, sık sık millî takımlara çağrılan oyuncular ellerinde biletleriyle bekliyor. Beşiktaş ve Galatasaray’dan 4’er oyuncu Dünya Kupası’nda sahne alacak. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kasımpaşa’dan ise 3 oyuncu davet bekliyor. Ayrıca devre arasında ve sezon sonunda yapılacak transferlerle bu sayıların artma ihtimali de yüksek.

SON BİLET PERU'NUN

Kıtalararası play-off turu rövanş maçında Yeni Zelanda’yı 2-0 yenen Peru, 2018 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkını elde eden son takım oldu. Tarihinde beşinci defa Dünya Kupası vizesi alan Peru, son olarak 1982 yılında bu organizasyonda yer almıştı.