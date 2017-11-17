Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın sezon başında transfer ettiği Maicon Roque, eşi Ursula ile birlikte GS TV’de ‘Sarayın Yıldızları’ programına misafir oldu. Galatasaray’da oynama hayalini geçmiş yıllarda kurduğunu belirten Maicon “Altı sene önce eşim İstanbul’a gelmiş ve Porto’ya döndüğünde İstanbul ile ilgili olarak ‘Gezdiğim ve gördüğüm en iyi yerlerden’ demişti. Temiz kalpliymiş. Diğer taraftan, İngiltere’deki Emirates Cup’ta Galatasaray’a karşı oynamıştım. Maçtan sonra Ursula’ya Galatasaraylı taraftarlara duyduğum hayranlıktan dolayı bir gün burada oynayabileceğimi söylemiştim” dedi.

Hem kendisinin hem eşinin hayalinin gerçekleştiğini söyleyen Maicon “Şu anda Galatasaray’dayım ve bu yüzden de çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Savunmada görev yapmasına rağmen 4 gol kaydeden Maicon “Evet, goller beni motive ediyor, o goller puanlar getirdi ama biz sezon sonunda şampiyon olalım, attığım gollerin sayısı önemli değil” diye konuştu. Brezilyalının eşi Ursula ise “Maicon’un kaybetmeye tahammülü yok” dedi. Takımda arkadaşlığın üst düzey olduğunu belirten Maicon, kapı komşusu Muslera ile sık görüştüğünü sözlerine ekledi.

ÇOCUKLARI HER ŞEYİ

Maicon’un tam bir aile babası olduğunu söyleyen eşi Ursula “Bana ve çocuklarına çok düşkündür. Her fırsatta birlikte vakit geçiriyoruz” dedi. Maicon ailesi, yıldız oyuncuyu İstanbul’daki maçlarda tribünde yalnız bırakmıyor.