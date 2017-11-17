Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak.



Yazarımız Ömer Faruk Ünal, bugün yazısında Cüneyt Çakır'ın kupada yüzde yüz alacağını açıklamıştı:



"Bugün 2018 Dünya Kupası’nda görev alacak hakemler resmî olarak açıklanacak.

Şampiyonada 8’i UEFA kontenjanından olmak üzere 25 civarında hakem olacak.

Avrupa ve dünya hakemliği konusunda kafa yoranlar, çok emin konuşuyorlar ki; ben de aynı kanaatteyim; Cüneyt Çakır yüzde yüz olacak. Ama İngiltere’den çok büyük ihtimalle 2018 Dünya Kupası’nda hakem olmayacak.

Hani dünya futbolunun beşiğiydi?

Hani Premier Lig hakemleri, çok iyiydi?

Hani İngiltere’de sistem vardı, bizdeki “bazı hakem yöneticileri” de onları örnek almıştı?

Hani Kulüpler Birliği, İngiliz hakem sistemini savunuyordu?

Ne oldu?

- Howard Webb, 2014’te bıraktı.

- Mark Clattenburg, 2017’nin başında bıraktı.

- Martin Atkinson da (46 yaşında) Dünya Kupası için yeterli görülmüyor.

Belki ilgi çeker dedim."