Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon ligde istediğini elde edemeyen Fenerbahçe gelecek sezon için Oğuzhan Özyakup'u transfer listesinin ilk sırasına aldı. Siyah-Beyazlı oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle Fenerbahçe Oğuzhan Özyakup ile birlikte Van Persie'nin de menajeri olan Kees Vos'u devreye soktu.

​KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro garanti ücret alan Oğuzhan Özyakup için kesenin ağzını açtığı öğrenilen Sarı-lacivertli yöneticilerin star oyuncuya Vos aracılığıyla 3.5 milyon Euro önermeyi teklif edecek.

OĞUZHAN'A TEKLİFİ İLETECEK

Van Persie ve Lens'in de menajeri olan Vos'un 3.5 milyon Euro'luk rakam karşısında başı döndüğü ve Oğuzhan'la görüşerek bunu paylaşacağı belirlendi. F.Bahçe'nin Oğuzhan harekatı ortalığı karıştırdı.

​İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILACAK

Kees Vos'a güvenen Fenerbahçeli yöneticilerin Hollandalı menajerin Oğuzhan'ı ikna edeceğine inandığı öğrenildi. Milli futbolcuya Avrupa'dan da birçok teklif olması tüm gözleri Oğuzhan Özyakup'a çevirdi. takvim