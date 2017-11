Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi aramalarınızın detaylarını bu haberden öğrenebilirsiniz. Süper Lig'e verilen millî aranın ardından haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisar ile kendi evinde karşılaşacak. Peki Beşiktaş Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Ligde artık 11 hafta geride kalırken; 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 21 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunan Beşiktaş, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 17 puanla 9. sırada yer alan Akhisar ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar, Akhisar karşısında hem saha hem de seyirci avantajını kullanarak mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Akhisar ise bir hayli zorlu geçecek Beşiktaş deplasmanından puan yada puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Peki Beşiktaş Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak Beşiktaş-Akhisar maçı saat 20:00'den itibaren şifreli olarak yayınlanacak. BJK Akhisar maçının şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak. İşte BJK Akhisar maçı şifresiz canlı anlatım bilgileri...

Şenol Güneş'ten Porto rotasyonu

Beşiktaş, millî maçlar sebebiyle lige verilen aranın ardından perdeyi Akhisar maçıyla açacak. Son iki maçta aldığı galibiyetlerle ligde şampiyonluk iddiasını güçlendiren siyah-beyazlılar, Ege temsilcisini de yenip yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Her ne kadar oyuncularına “Porto’yu unutun, Akhisar maçına konsantre olun” dese de Şenol Güneş’in de aklı Devler Ligi’nde. Şampiyonlar Ligi’nde de salı günü Porto’yu ağırlayacak olan Beşiktaş’ta Güneş, kadroda rotasyona gidecek. Millî takımdan geç dönen Babel ile ABD-Portekiz maçının 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Pepe’yi dinlendirmeyi düşünen Güneş, Cenk Tosun’un yerine de Negredo’ya şans verecek.

Beşiktaş bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde faklı oyunlar sergilemesiyle bir hayli tartışıldı. Ligde arka arkaya 4 maçta puan kaybedildiği dönemde hafta içindeki Şampiyonlar Ligi maçlarında çok daha farklı oyun ortaya konulması lig ve Avrupa maçları arasındaki konsantrasyon kaybının çok fazla olmasına bağlanmıştı. Akhisar maçından sonra Şampiyonlar Ligi’nde Porto maçının olması akıllara yine aynı soruları getiriyor. Her iki kulvarda da kritik maçlara çıkacaklarını hatırlatan Güneş oyuncularına “Bizi zorlu bir periyot bekliyor. Geniş bir kadromuz var ve her oyuncunun her an hazır olması gerekiyor. Bu yüzden sahada kimin oynadığı değil, nasıl oynadığı önemli” uyarısında bulundu.

Albayrak’ın altyapı hayali

BJK Futbol Akademi’nin söyleşisine katılan yönetici Metin Albayrak, “Benim en büyük hayalim Beşiktaş’ın 11’inden minimum 8 kişinin altyapımızdan olması. O zaman da şampiyonluğa imzamı atarım. Bu sürdürülebilir bir başarıdır. Çünkü sürdürülebilir başarıyı getirebilmek için o kültürden gelinmesi lazım” açıklaması yaptı.

Başarının sırrı aile olmak

Söyleşide Beşiktaş’ın jokeri Necip Uysal da, “Babel takımda bütün yükü çekiyor. Türk oyuncuların karakteri kadar gelen yabancıların karakterleri de önemli. Bize uyum sağlayabilen yabancılar oldular hepsi. O yüzden bu farklılık gerçekleşti. Takımda bütün yabancılarla aramız çok iyi. Tam bir aile ortamımız var” sözlerini kullandı.

32 maçlık müthiş seri

Beşiktaş, Süper Lig’de evindeki son yenilgisini Akhisar karşısında almıştı. 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Stadı’nda Akhisar’a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 32 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Beşiktaş bu 32 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Süper Lig'de, Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisar arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisar Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası dolayısıyla 17.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Bu kapsamda, Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım, Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafiğe kapatılacak. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak.