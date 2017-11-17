Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Galatasaaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'de 12. haftaya girilirken Millî aranın ardından lider Galatasaray, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Peki Başakşehir Galatasaaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? Galatasaray, ligde oynadığı 11 maçın ardından 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26 puanla ligin zirvesinde bulunuyor. En yakın takipçisi Medipol Başakşehir ise, 7 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puanla 2. sıradda yer alıyor. Galatasaray, zorlu Başakşehir deplasmanından 3 puanla ayrılarak puan farkını korumak istiyor. Başakşehir ise güçlü rakibi karşısında hem saha hem de seyirci avantajını kullanarak sarı-kırmızılıları eli boş göndermek istiyor. Bir hayli zorlu geçecek Başakşehir Galatasaray maçı Cumartesi günü 19:30'da beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak Başakşehir GS maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetes.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak. İşte Başakşehir GS maçı ile ilgili merak ettiğiniz detaylar...

'Tek derdi şampiyonluk'

2 Aralık’ta olağan genel kurul, 7 ay sonra da seçim var. Dursun Özbek, büyük hizmetler verdiğini düşünüyor ama sportif başarı konusunda da endişe yaşıyor. Galatasaray’ın resmî tarihe bakıldığında Dursun Özbek şampiyonluk yaşayan başkan olarak görünse de, hem camia, hem de futbol kamuoyu 2014-15’teki şampiyonluğu Duygun Yarsuvat’a addediyor. Dursun Özbek Galatasaray Başkanlığına Mayıs 2015’te seçilirken 2015-16 sezonu sarı-kırmızılılar adına tarihinin en kötü dönemlerinden biriydi. Özbek’in başkan olarak 2. sezonu da Galatasaray için pek parlak değildi. Bu sezon başında ise kulüp tarihinin en büyük revizyonlarından birine gidildi ve neticede sportif başarı da geldi, rakiplere fark atıldı. Bu hafta en yakın rakibi Başakşehir’le karşılaşacak Cimbom’da Başkan da bu maçı şampiyonluğun en büyük dönemeçlerinden biri olarak görüyor ve bu sebeple takım ile hep iletişimde kalıyor ve kritik karşılaşma öncesi moral veriyor.

> Prim sürprizi



Dursun Özbek döneminin unutulmayan bir diğer olayı ise borçlardan ve faiz sarmalından kurtulmak adına Riva ve Florya arazilerinin satılmasıydı. Mali ve idari anlamda çok yoğun bir süreç yaşayan Dursun Özbek yönetimi 2 Aralık’ta olağanüstü genel kurul kararı alırken, öncesinde yüzde 400 sermaye artırımına gidildi. Bütün bunlara rağmen Özbek, sportif başarıya çok önem veriyor ve şampiyonluğun Galatasaray’a hizmet süresini uzatacağını düşünüyor. Zaten bu sebepten dolayı da Başakşehir maçında takıma özel prim verilmesi bile gündemde.



Galatasaray, Başakşehir için tedbir alıyor



Geçen sezon rakibinden 5’i yan ve duran top olmak üzere 8 gol yiyen sarı-kırmızılılar bu defa hazırlıklı. Süper Lig lideri Galatasaray, bu hafta belki de sezonun en kritik maçına çıkacak. En yakın takipçisi Başakşehir’le karşılaşacak sarı-kırmızılılar kaybettiği takdirde hem zirvedeki koltuğuna ortak edinmiş olacak, hem son dönemde oluşan “Büyük maç kazanamıyor” algısı sürecek hem de ligin başında sağladığı puan avantajını kaybedecek. Ama Cimbom kazanırsa arkasına çok büyük bir rüzgâr alacak. Galatasaray’daki herkes bunun bilincinde ve zorlu maça bu şekilde hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek çalışmaları yakından takip ederek maçın önemine vurgu yapıyor. Yönetim, futbolcular ve teknik heyet Florya’da tek yürek olurken, teknik patron Igor Tudor da maçın şifreleri üzerinde çalışıyor. Başakşehir’le geçen sezon oynadığı 3 maçta da mağlup olan ve 8 gol yiyen sarı-kırmızılılar bu gollerin 5’ini yan ya da duran toplar sonucu kalesinde görmüştü.



“Son çizgiye indirmeyin”



Igor Tudor, bu sezon da yan ve duran toplarda sıkıntı yaşayan takımına özel çalışmalar yaptırarak bu defa üzülmelerinin önüne geçmeye çalışıyor. Sağ çizgide Mariano’ya çok güvenen genç teknik adam o bölgede fazla problem yaşayacaklarını düşünmüyor ancak sol kanat için tedirgin. Linnes ve Latovlevici’den tam olarak istediğini alamayan Tudor, bu sebeple henüz yeni sakatlıktan çıkan Tolga ile özel görüşüp kendisine çok büyük iş düşeceğini anlattı. Başakşehir etki alanlarını baltalamayı hedefleyen Tudor, rakibin çizgi oyuncusu topla buluştuğu an en az 3 kişiyle baskı yapılmasını istiyor. Hırvat çalıştırıcı, ceza sahası çevresinde de faul yapılmaması gerektiğini söylüyor. > Burhan Can Terzi