Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Osmanlıspor beraberliğiyle karışan Fenerbahçe’de dün zirve vardı. İstifadan dönen teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Artık ayağa kalkma zamanı” diyerek şampiyonluk inancını koruduğunu söyledi. Yaşananlara sünger çekip temiz bir sayfa açmak zorunda olduklarını vurgulayan Kocaman, “Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi” derken, “Ben bu takımın kalitesini biliyorum. Sizlere de güveniyorum. Geçmişte yaşananları unutun. Birbirimize sarılıp hak ettiğimiz yere gelmeliyiz. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Zirveyle aradaki farkını rahatlıkla kapatabiliriz. Bu takım şampiyonluğu hak eden oyunculara sahip. Şimdi sahaya çıkıp bunu gösterme zamanı” ifadelerini kullandı.

> Takım olun yeter

Herkesten daha fazla sorumluluk almasını isteyen Aykut Kocaman, oyuncularını özel hayatlarına dikkat etmeleri yönünde de uyarırken, daha sonra Aziz Yıldırım’la bir araya geldi. Başkan, sıkıntılarını dinlediği Kocaman’a hem destek hem de söz verdi. Yıldırım, “Üzüntünü anlıyoruz. Ama bu takımı ayağa kaldıracak olan da sensin. Biz sana inanıyoruz. Sonuna kadar da arkandayız” dediği Kocaman’a “Transferde ne gerekiyorsa yapılacak” garantisinde bulundu. Oyuncularla da kısa bir konuşma yapan Yıldırım, “Siz Türkiye’nin en iyi kadrosusunuz. Bireysel açıdan son derece kalitelisiniz. Ama bu zorlukların altından takım olarak kalkabilirsiniz. Bu da daha fazla mücadeleyle olur” dedi.