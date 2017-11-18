Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir’in Galatasaray’ı 5-1 mağlup ettiği mücadelede Adebayor, galibiyete büyük katkı sağladı. Togolu futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı oynadığı mücadelenin 25, 58 ve 76. dakikalarında gol atarak, ikinci kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Yıldız oyuncu, Galatasaray’a karşı oynadığı 3 maçta 6 gole ulaşırken, bu sezon ligde 7. kez rakip fileleri sarstı. Geçen sezon ligin 27. haftasında Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmada da Cimbom’a karşı 3 gol sevinci yaşayan deneyimli golcü, bu sezon toplamda 8. golünü kaydetmiş oldu.