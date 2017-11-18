Galatasaray’ın Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor’un büyük takımlara karşı şansı tutmuyor. Tudor, geçtiğimiz sezonun 21. haftasında geçtiği takımın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda galibiyet alamayan Tudorlu sarı-kırmızılılar, 6 kez mağlup oldu, 1 de beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 15 golde kalesini kapatamazken, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. En farklı mağlubiyetleri de Başakşehir karşısında 4-0 ve 5-1’lik skorlarla aldı. Tek beraberliği de bu sezon Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Fenerabahçe karşısında elde etti.
Tudor’un büyüklere karşı galibiyeti yok
18.11.2017 - 22:39 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 22:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı 7 Süper Lig maçında 6 kez mağlup olurken, 1 de beraberlik aldı.
Etiketler : igor tudor,galatasaray,süper lig,
520749 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/520749.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
11
8
2
1
26
9
17
26
2
Başakşehir
11
7
2
2
18
13
5
23
3
Beşiktaş
12
6
4
2
19
12
7
22
4
Kayserispor
11
5
4
2
17
13
4
19
5
Sivasspor
11
6
1
4
17
15
2
19
6
Bursaspor
12
5
3
4
22
15
7
18
7
Göztepe
12
5
3
4
22
21
1
18
8
Akhisarspor
12
5
3
4
18
19
-1
18
9
Fenerbahçe
11
4
5
2
21
16
5
17
10
Aytemiz Alanyaspor
11
4
2
5
24
22
2
14
11
Malatyaspor
11
4
2
5
16
19
-3
14
12
Trabzonspor
11
3
4
4
19
23
-4
13
13
Antalyaspor
12
3
4
5
14
21
-7
13
14
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
-4
11
16
Karabükspor
11
2
2
7
12
19
-7
8
17
Osmanlıspor
11
2
2
7
14
22
-8
8
18
Gençlerbirliği
11
2
2
7
13
26
-13
8
12. Hafta Maçları
17.11.2017
Beşiktaş - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.11.2017
Bursaspor 0 - 0 Göztepe
18.11.2017
Atiker Konyaspor 1 - 1 Antalyaspor
18.11.2017
Medipol Başakşehir Fk - Galatasaray
19.11.2017
Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.11.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
19.11.2017
Trabzonspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
19.11.2017
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor
20.11.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
2
Ankaragücü
12
7
3
2
17
9
8
24
3
Giresunspor
11
6
4
1
16
7
9
22
4
Ç. Rizespor
11
5
3
3
20
17
3
18
5
Elazığspor
12
5
3
4
18
15
3
18
6
İstanbulspor
11
5
2
4
14
10
4
17
7
Adanaspor
11
5
2
4
13
17
-4
17
8
Balıkesirspor
11
5
3
3
24
20
4
15
9
Gazişehir G.Ant
12
3
6
3
12
8
4
15
10
Altınordu
11
4
3
4
17
14
3
15
11
Adana Demirspor
12
4
3
5
17
18
-1
15
12
Samsunspor
11
3
4
4
11
12
-1
13
13
Erzurumspor
12
3
4
5
12
16
-4
13
14
Boluspor
11
3
2
6
12
15
-3
11
15
Denizlispor
12
3
2
7
13
21
-8
11
16
Eskişehirspor
11
2
5
4
17
21
-4
8
17
Grandmedical Manisaspor
12
4
1
7
14
19
-5
4
18
Gaziantepspor
11
1
2
8
4
22
-18
2