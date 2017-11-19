Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'e verilen Millî aranın ardından Trabzonspor, Osmanlıspor'u konuk edecek. Peki Trabzonspor Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Süper Lig'de kötü günler geçiren ve Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra Rıza Çalımbay'ı takımın başına getiren Trabzonspor, ligde oynadığı 11 maçın ardından 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 13 puanla 12. sırada bulunuyor. Osmanlıspor ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 8 puanla 17. sırada yer alıyor. Trabzonspor, yeni teknik adamıyla bir ivme kazanıp üst sıralara çıkma adına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Düşme hattında bulunan Osmanlıspor ise zorlu Trabzon engelini puan yada puanlarla geçmenin planlarını yapıyor. Peki bir hayli zorlu geçecek Trabzonspor Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Trabzonspor-Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

Şenol Güneş Stadyumunda oynanacak Trabzonspor-Osmanlıspor mücadelesi, saat 16:30'da beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak maçın şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak

"Göreve hazırız hocam!"



Karadeniz ekibi millî ara sonrası yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yarınki maçta rakip Osmanlıspor. Ve maç iç sahada. Olcay Şahan ve Okay’ın cezalı olduğu bordo-mavililerde sevindirici gelişmeler de var. Bir süredir sakat olan Burak Yılmaz ve Kucka millî arada kendine geldi ve şu anda teknik direktör Rıza Çalımbay’dan görev bekliyorlar. Çalımbay da Okay’ın yokluğunda Kucka’ya sıcak bakarken tek endişe 4 haftadır formasından uzak kalması. Burak Yılmaz da ısrarla Osmanlı maçında sahada olmak istediğini söylüyor.





> Mas da 11’e



Olcay Şahan’ın yokluğunda ise yerine kim oynayacak? Alternatifler arasında son dönemde idmanlarda istekli olan Volkan Şen ile Bongonda adaylar arasındaydı ancak Volkan son idmanda kasığından problem yaşadı. Rıza Hoca’nın öğrencisini riske etmeyeceği ve Bongonda’yı öncelikli gördüğü öğrenildi. Kayserispor maçında sakatlanan Mustafa Akbaş’ın görevini de Mas devralacak. Son taktik çalışma ve nihai 11 ise bugünkü idman sonrası netlik kazanacak.

Islahat fermanı

Trabzonspor’u neredeyse enkaz halinde devralan ve özellikle G.Saray galibiyetiyle camiadaki morallere tavan yaptıran Rıza Çalımbay, kısa-orta vadeli planlarını belirledi. Takımı tam anlamıyla ayağa kaldırmak isteyen Çalımbay, ilk etapta devre arasına kadar olan süreçte oynanacak 6 maçı da kazanmak istiyor. Osmanlıspor ile oynanacak maçla birlikte çıkış planlanıyor. Bu karşılaşmada cezalı olan Okay ve Olcay yok, sakatlıkları tam geçmeyen Burak, Onazi, Kucka’nın durumu belirsiz. Buna rağmen Rıza Çalımbay kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.





Devre arasında gerçekleştirilecek kamp ise Çalımbay’ın en büyük kozu olacak. Transfer döneminde eksik bölgeler için tespit edilen futbolcular kadroya katılacak. Kampta futbolcularla bire bir özel çalışmalar gerçekleştirilecek. Özel hayatında sıkıntı yaşayan ve bunu sahaya yansıtan fubolculara terapiler uygulanacak. Millî maçlar için verilen aradaki gibi aileler kampa götürülmeyecek. Takımın havasını bozan ve bozabilecek oyuncularla pazarlık yapılmayacak. Çalımbay’ın ayrıca yönetimden oyuncu alacaklarının ödenmesi konusunda taviz verilmemesini istediği öğrenildi.

İlk hedef Michal Pazdan

Sezon başında Burak, Kucka ve Sosa gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. İlk planda savunma bölgesine takviye yapacak olan Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay, önümüzdeki günlerde Başkan Muharrem Usta ve yönetime geniş bir rapor sunacak. Özellikle savunma bölgesine takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılan bordo-mavililerde, Polonya Millî Takımı forması giyen Michal Pazdan yakın takibe girdi. 30 yaşındaki savunma oyuncusunun şartları araştırılıyor. Polonya Millî Takımı’nın stoperinin sözleşmesinde, “2,5 milyon avroyu getirirse serbest kalır” maddesi var. Çalımbay’ın da çok istediği Pazdan için çalışmalara hız verilecek. Öte yandan Rıza Hoca’nın yardımcıları Bülent Albayrak ve Servet Çetin Avrupa’ya kamp kurarken, izlenen oyuncular hakkında geniş bir rapor sunulacak. Takip edilen oyuncuların hem millî maçlarda ortaya koydukları performansları hem de lig maçlarındaki durumlarına bakacak olan Trabzonspor kurmayları devre arasında takıma kazandırılması düşünülen oyuncuları liste başı yapacak.