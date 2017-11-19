Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili aradıklarınız bu haberde. Süper Lig'e verilen millî aranın ardından Fenerbahçe, 12. haftada Sivasspor ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Ligde oynadığı 11 maçın ardından 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 17 puanla 9. sırada yer alan Fenerbahçe, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 19 puanla 5. sırada bulunan Sivasspor ile Kadıköy Ülker Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe, Sivasspor'u yenerek zirve yarışına dahil olmak istiyor. Üst sıralarda bulunan Sivasspor ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan yada puanlarla ayrılmak istiyor. Peki heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte FB Sivas maçı ile ilgili merak ettikleriniz...



Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?



Saat 19:30'da başlayacak Fenerbahçe Sivasspor maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.



Fenerbahçe'de merakla beklenen toplantı dün gerçekleşti



Osmanlıspor beraberliğiyle karışan Fenerbahçe’de dün zirve vardı. İstifadan dönen teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Artık ayağa kalkma zamanı” diyerek şampiyonluk inancını koruduğunu söyledi. Yaşananlara sünger çekip temiz bir sayfa açmak zorunda olduklarını vurgulayan Kocaman, “Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi” derken, “Ben bu takımın kalitesini biliyorum. Sizlere de güveniyorum. Geçmişte yaşananları unutun. Birbirimize sarılıp hak ettiğimiz yere gelmeliyiz. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Zirveyle aradaki farkını rahatlıkla kapatabiliriz. Bu takım şampiyonluğu hak eden oyunculara sahip. Şimdi sahaya çıkıp bunu gösterme zamanı” ifadelerini kullandı.







> Takım olun yeter

Herkesten daha fazla sorumluluk almasını isteyen Aykut Kocaman, oyuncularını özel hayatlarına dikkat etmeleri yönünde de uyarırken, daha sonra Aziz Yıldırım’la bir araya geldi. Başkan, sıkıntılarını dinlediği Kocaman’a hem destek hem de söz verdi. Yıldırım, “Üzüntünü anlıyoruz. Ama bu takımı ayağa kaldıracak olan da sensin. Biz sana inanıyoruz. Sonuna kadar da arkandayız” dediği Kocaman’a “Transferde ne gerekiyorsa yapılacak” garantisinde bulundu. Oyuncularla da kısa bir konuşma yapan Yıldırım, “Siz Türkiye’nin en iyi kadrosusunuz. Bireysel açıdan son derece kalitelisiniz. Ama bu zorlukların altından takım olarak kalkabilirsiniz. Bu da daha fazla mücadeleyle olur” dedi.



Josef de Souza yabancı futbolculara yemek verdi

Sezon başında West Bromwich Albion’dan aldığı teklifi geri çevirerek Premier Lig fırsatını tepen Josef de Souza’nın tüm motivasyonu Fenerbahçe. İngiliz ekibi devre arasında Josef için 15 milyon avroluk teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlansa da sambacının bir yere gitmeye niyeti yok. Aklı fikri Fenerbahçe’nin başarısında olan Josef, takımın yaşadığı sıkıntılı süreçten çıkması için adeta gizli bir kaptan gibi çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde bir yemek organizasyonu düzenleyen tecrübeli oyuncu takımdaki tüm yabancı futbolcuları eşleri ve çocuklarıyla birlikte ağırladı. Lejyonerlere bu dönemi ancak kenetlenerek aşabileceklerini hatırlatan Josef, herkesin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak birlik çağrısında bulundu.



> Yeniden değerlendirilecek



Millî oyuncuların da dönmesinin ardından tüm takımın aileleriyle katılacağı bir yemek daha düzenleyecek olan Josef de Souza “Ben Fenerbahçe’yi çok seviyorum. Kendimi buraya ait hissediyorum. Yaşadığımız bu zor günlerde üstüme düşen yapmak için çaba gösteriyorum. Her şeyin güzel olması bizim elimizde” derken sambacının bu duruşu teknik heyet ve yönetim tarafından da büyük takdir topladı. Aykut Kocaman’ın kesinlikle satılmasını istemediği Josef için yönetim yeniden değerlendirme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, yaşanan mali sıkıntıya rağmen Josef’i elde tutmak için sınırları zorlayacak. Yönetim, takımda kalması hâlinde kaptanlık görevine de getirilmesi gündemde olan Josef’in davranışlarının bütün oyunculara örnek olmasını bekliyor. Fenerbahçe yerli bir aday buldu Yaşanan sıkıntılı sürecin ardından kadroda önemli bir revizyon kararı alan teknik direktör Aykut Kocaman, yönetime verdiği listenin ilk sırasında Emre Akbaba’yı yazdı. Kocaman’ın kendisini ilk 11 oyuncusu olarak düşündüğünü öğrenen Emre’de transfere yeşil ışık yaktı. Alanya yönetimiyle sıcak ilişkileri olan sarı-lacivertliler, Aatıf ve bir miktar para karşılığında 25 yaşındaki oyuncuyu Kadıköy’e getirmeyi planlıyor. Alanya’nın beyni Emre’nin forma numarası bile belirlenmiş durumda. Devre arasında Robin van Persie’yle yolları ayırmakta kararlı olan sarı-lacivertliler, Hollandalının işgal ettiği 10 numaralı formayı Emre’nin sırtına geçirecek.



Topal sürprizi olabilir

Emre Akbaba operasyonunun Fellaini transferiyle de bir alakası yok. Marouane Fellaini ve Luke Shaw için Manchester United’a paket teklif sunan Fenerbahçe amacına ulaşsa da Emre’den vazgeçmeyecek. Devre arasına takıma katılacak olan Elif Elmas da bu durumu değiştirmeyecek. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Aykut Kocaman, Elif’in yanı sıra Emre ve Fellaini’yi de takımda istiyor. Ayrıca Robin van Persie’nin yerine Sow, Niasse ve Bajic için girişimler sürüyor. Sürpriz gelişme ise Mehmet Topal konusunda yaşanıyor. Aykut Kocaman’la yaşadığı gerginlik nedeniyle üstü çizilen tecrübeli yıldızın sıkıntıları aştığı ve takımda kalabileceği belirtiliyor. Yaşanan sıkıntılı sürecin ardından kadroda önemli bir revizyon kararı alan teknik direktör Aykut Kocaman, yönetime verdiği listenin ilk sırasında Emre Akbaba’yı yazdı. Kocaman’ın kendisini ilk 11 oyuncusu olarak düşündüğünü öğrenen Emre’de transfere yeşil ışık yaktı. Alanya yönetimiyle sıcak ilişkileri olan sarı-lacivertliler, Aatıf ve bir miktar para karşılığında 25 yaşındaki oyuncuyu Kadıköy’e getirmeyi planlıyor. Alanya’nın beyni Emre’nin forma numarası bile belirlenmiş durumda. Devre arasında Robin van Persie’yle yolları ayırmakta kararlı olan sarı-lacivertliler, Hollandalının işgal ettiği 10 numaralı formayı Emre’nin sırtına geçirecek.Emre Akbaba operasyonunun Fellaini transferiyle de bir alakası yok. Marouane Fellaini ve Luke Shaw için Manchester United’a paket teklif sunan Fenerbahçe amacına ulaşsa da Emre’den vazgeçmeyecek. Devre arasına takıma katılacak olan Elif Elmas da bu durumu değiştirmeyecek. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Aykut Kocaman, Elif’in yanı sıra Emre ve Fellaini’yi de takımda istiyor. Ayrıca Robin van Persie’nin yerine Sow, Niasse ve Bajic için girişimler sürüyor. Sürpriz gelişme ise Mehmet Topal konusunda yaşanıyor. Aykut Kocaman’la yaşadığı gerginlik nedeniyle üstü çizilen tecrübeli yıldızın sıkıntıları aştığı ve takımda kalabileceği belirtiliyor.

F.Bahçe transferde bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor

Ara transferde kapsamlı bir değişime hazırlanan Fenerbahçe gözünü, Beşiktaş’ın listesindeki Marouane Fellaini’ye dikti. İngiliz medyası M. United ile Beşiktaş’ın 29 yaşındaki Belçikalı için el sıkıştığını yazarken, sarı-lacivertlilerin devreye girmesi hesapları altüst etti. Mehmet Topal ile yolları ayıracak olan Fenerbahçe, Fellani için Beşiktaş’tan daha iyi bir teklif sunduğu ManU’dan ayrıca sol bek Luke Shaw’u da istedi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fellaini’yi bonservisiyle, Shaw’u ise kiralık olarak kadrosuna katmayı planlayan yönetim, bu hamleyle taraftarı da yeniden tribüne çekmeyi hedefliyor. ManU, Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakarken, futbolcuların da ikna olması halinde transferlerin gerçekleşeceği öğrenildi.

> Sow’dan mesaj var

Ancak Fenerbahçe’nin listesi bu iki isimden ibaret değil. Özellikle sol beke takviyede kararlı olan sarı-lacivertliler, Bursaspor’dan Aziz Behich, Santos’tan Jean Mota’yla da yakından ilgileniyor. İsmail Köybaşı’yı gözden çıkaran Aykut Kocaman, Shaw olmazsa da Behich ya da Mota’yla sol bek sorununu bitirmek istiyor. Dirar’ın yetersiz kaldığı sağ kanat için PSG’nin Brezilyalısı Lucas Moura’yla görüşen Fenerbahçe’nin golcü adayları ise Sow, Niasse ve Bajic. Yönetim bu üç golcüden birini kiralayabilmek için pazarlıkları sürdürürken, Sow da yuvaya geri dönmek için şartları zorluyor. İdari Menajer Hasan Çetinkaya’yla düzenli olarak konuşan Senegalli, “Beni alın” mesaj yollarken, kulübü Al Ahli’ye de gitmek içi baskı yapıyor.