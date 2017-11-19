Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaman, futbolcularından yönetim ve camiadan kendisi ile takıma gelen desteğin hakkını vermelerini istedi. Sezon başından bu yana birçok şanssızlık yaşadıklarının altını çizen Aykut Kocaman, "Belki bugün topladığımız puanın daha fazlasını hak ettik. Ama şanssızlıklar ve bireysel hatalar buna engel oldu. Fakat tabloyu düzeltmek bizim elimizde. Çok kötü başladık. Buna rağmen yönetimin ve camianın desteği halen arkamızda. Sivasspor maçını kazanarak taraftarımızdan özür dileme ve yeni bir başlangıç yapma fırsatını değerlendirmeliyiz. Arkamızdaki desteğin hakkını vermeliyiz" dedi.

DERS ÇIKARMALISINIZ

Tecrübeli teknik adam, Sivasspor sınavının kesinlikle kolay bir maç olmadığını ifade ederken, "90 dakika konsantrasyon şart. Maç içinde kopmalar yaşadığımızda, Kayserispor ve Osmanlı maçlarında neler olduğunu gördük. Ders çıkartın. Sakat ve cezalı arkadaşlarınız var ama ben onlar için eksik demiyorum çünkü sizler varsınız ve bu formaya hepiniz hizmet ediyorsunuz. Üç puan için daha fazla özveri ve mücadele etmeniz gerekiyor" şeklinde konuştu.