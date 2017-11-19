Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Rıza Çalımbay, kalan 6 maçtan 18 puan çıkartmaları gerektiğini söyledi. Trabzonspor ile 3 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi alan Çalımbay, 6 müsabakayı kayıpsız geçip devreyi zirveye yakın bir yerde bitirmeyi amaçlıyor. Ligde bulundukları konumdan rahatsız olduklarını ve bir an önce üst sıralara tırmanmaları gerektiğini ifade eden Çalımbay, "Kalan 6 maçımızda 18 puana talibiz. Bunu başaracak güçteyiz. Taraftarımızdan da tribünde olup bize bu zor dönemde sahip çıkmalarını bekliyoruz" diye konuştu.