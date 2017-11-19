Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti. Siroza bağlı karaciğer yetmezliği yüzünden bir süre önce tedavi gören Süleymanoğlu, daha sonra beyin kanaması ve buna bağlı olarak oluşan ödem nedeniyle yeniden yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Bir haftadır hayat mücadelesi veren Süleymanoğlu, dün saat 14.50’de aramızdan ayrıldı. 28 Eylül’den beri hastalıklarla boğuşan Süleymanoğlu’nun ölümü tüm Türkiye’yi üzüntüye boğdu.



İstanbul’da defnedilecek

Dünyaya adını altın harflerle yazdıran efsane sporcunun cenazesi, bugün İstanbul’da toprağa verilecek. İstanbul Valisi Vasip Şahin, yüzyılın sporcusunun son günlerini geçirdiği özel hastanede yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii’nde bir cenaze merasimi düzenleneceğine dikkat çekti. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak eski halterci, Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



TÜM ZAMANLARIN EFSANESİ

23 Ocak 1967’de Bulgaristan’da dünyaya gelen Süleymanoğlu, 10 yaşındayken halter sporu ile tanıştı. Daha 15 yaşında Brezilya’daki Dünya Gençler Şampiyonası’nda 52 kilo ile iki altın madalya birden kazandı. Süleymanoğlu aynı dönemde, silkme dalında ‘kilosunun üç katı ağırlığın’ altına girdi. Bu ağırlığı kaldıran iki sporcudan biri olarak dikkatleri üzerinde toplayan Süleymanoğlu, aynı zamanda dünya halter tarihine de geçti. Naim Süleymanoğlu, 16 yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Halter tarihinin en genç şampiyonu unvanı kazandı.



> Başarıları

- İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.

- 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada ‘yılın haltercisi’ seçildi.

- 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta olmak üzere üç defa olimpiyat şampiyonluğunu kazandı.

- 8 defa dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.

- Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, ‘efsane’ oldu.

- Spor otoritelerine göre ‘tüm zamanların en iyi haltercisi’.

- 60 kilo koparmada 190 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

- 1988 Seul Olimpiyatlarında 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırdı.

- 1988’de Time’a kapak oldu.

- 1992’de Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.

- Türkiye’ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcu oldu.



ÖZAL’IN HEDİYESİYDİ

Bir kaçış hikâyesi

Dönemin Başbakanı Turgut Özal, Bulgaristan Millî Takımı’nın Türk asıllı dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu’na göz koydu. Aracılar da Başbakanlığa “görüşme” teklifi getirince, çok gizli operasyon başladı. 1986’da Avustralya’daki halter şampiyonası bittiği gün “büyük kaçış” da başladı. Türk gizli servis elemanları, Sidney’de siyah bir arabada Naim Süleymanoğlu’nu bekliyordu. Gece saatler 22.00’yi gösteriyordu ve dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu.



> Çok korkuyordum

Naim Süleymanoğlu daha sonra o günleri, “Tedirgindim, korkuyordum. Eğer geri gönderirlerse, ölecektim” diye anlatacaktı. Avustralya ile Türkiye arasındaki diplomasi tam 4 gün sürdü. Süleymanoğlu için bu arada Bulgaristan’da ‘flaş’ vurgusuyla, “Şampiyon kayboldu” haberleri yapılıyordu. Süleymanoğlu ayarlanan bir pasaport ile Sidney’den Londra’ya oradan da Turgut Özal’ın özel uçağı ile Türkiye’ye, Ankara’ya getirildi.



> Aşçıyla aldatmaca

Ancak bu arada Bulgar ajanlar da Londra’daydı, tehditler havada uçuşuyor, kaçış sırasında suikast “olağan” ihtimaldi. Londra Elçiliği’ndeki aşçıya pardesü giydirildi, 4 araçlık kortejle elçilikten çıkarıldı. Tabii, peşlerinden de dünyanın çeşitli yerlerinden sayılı 200 gazeteci ve 16 Bulgar ajanı da onları takipteydi. Naim Süleymanoğlu ve Türk heyeti ise geride kalan sessizlik ile ellerini kollarını sallayarak Londra Havaalanı’na geçti. Naim Süleymanoğlu, 13 Aralık 1986’de Türkiye’ye ayak bastığında toprağı öpecekti.



NE DEDİLER?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak:Tarifsiz sevinçler yaşattı

Naim Süleymanoğlu’nun vefatını derin bir üzüntü ile karşıladıklarını söyleyen Bakan Bak, “Şanlı ay-yıldızımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı defalarca dünyanın dört yanında yankılandıran ve milletimize tarifsiz sevinçler yaşatan milli gururumuz Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum” dedi.



Eski millî halterci Halil Mutlu: Ulaşılmaz bir şampiyon

Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, Bulgaristan’dan beraber gelmişlerdi. Mutlu, vefat eden arkadaşı için güçlükle konuşarak ‘çok üzgün olduğunu’ söyleyebildi. Kendisi de olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Mutlu, Süleymanoğlu için “Ulaşılmaz bir şampiyondu. Benim için farklı bir insandı, o bir efsaneydi; çok büyük bir şampiyondu” dedi.



Federasyonlar ve Kulüpler: Saygıyla anacağız

Süleymanoğlu’nun vefatı spor camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Halter Federasyonunun yanı sıra Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve başta 4 büyükler olmak üzere bütün kulüpler taziye mesajları yayınladı. TFF’nin mesajında, “Süleymanoğlu her zaman saygı ve şükranlarımızla anılacaktır” denildi.