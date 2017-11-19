Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşılaştı. İspanyol golcü Roberto Soldado'nun yıldızlaştığı karşılaşmada Sarı-Lacivertliler sahadan 4-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in maç sonu yorumları:

Yaşar Kemal hoca, Sivassporlu oyuncunun hareketini Fenerbahçe'den biri de yapsa, atardı. Kasıtlı bir şey yapacağını düşünmüyorum, ben beğeniyorum. Aziz Yıldırım, ilk yarı sonuna kadar oynanacak 6 maç için prim açıklamış. 1,5 milyon Euro'luk prim. Türkiye'nin en eleştiriye açık insanı Aykut Kocaman. Ona söyledim, öne geçince takım bastırmıyor gol için, kapanıyor dedim. Fenerbahçe, farkı devre arasına kadar azaltıp; iki takviyeyle daha iyi oluruz diye düşünüyor.

İşte Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe-Sivasspor maçına dair ilk 45 dakika yorumları:

Fenerbahçe'nin yüksek coşkusu cuma günü başladı. Beşiktaş'ın puan kaybı ve ardından Galatasaray'ın kaybetmesi... Hadi artık demişlerdir. Bu kayıplar 5 bin civarında seyirciyi de etkilemiştir.

Aslında Volkan yedi golü, ama gol olmadı. Ziya müthiş kesti, hani deriz ya 'kalecinin bakışları arasında' diye Volkan baktı. Aatıf'ın biraz daha dışarıya kayması lazım. Çok kalabalığa dalıyor.

Başakşehir'in kenar oyuncuları çizgide oynuyorlar. Elia ve Visca çizgiye basıyorlar. Fenerbahçe'de o şekilde alanı genişletmeli. Sivas gelmiyor, ama geldiğinde tehlikeli oldu. Bir kere geldi tehlike yaşattı. Aykut Hoca'nın değişikliğe gideceğini düşünmüyorum. Eğer skor avantajım var deyip rölantiye alırsa, önde baskıdan vazgeçerse sıkıntı yaşar. Hocanın tempoyu düşürmeden, ikinci yarıya başlamalarını istemesi lazım. Gerekirse 15-20 dk tempolu oynayın, yorulan çıksın demeli..