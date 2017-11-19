Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli teknik adam, kendisinin bir oyuncuyla problemi olamayacağını ancak oyuncunun kendisiyle bir problemi olabileceğini dile getirdi.

İşte Aykut Kocaman'ın Mehmet Topal sorusuna verdiği cevap...

''Bu oyun antrenmanlar, maçlar dahil saniye saniye bütün oyuncuların davranışlarını izliyoruz. Bütün bunlardan sonra oyuncunun benimle problemi olursa olur. Benim bir oyuncuyla problemim olmaz. Oyuncular oyunun dışına taşıyorsa herkesle problem yaşarız. Bireysel olarak kimseyle çatışma altına girmeyi sevmiyorum. Buna Mehmet Topal da, diğer oyuncular da dahil. Ama oyununun dışına çıktığımız zaman herkesle çatışırız. Oyunun dışına taştığı zaman iş, oyun dışı olarak düşünürüm.''