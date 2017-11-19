Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Porto ile 21 Kasım Salı günü evinde oynayacağı G Grubu 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldığı belirtildi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın, ısınma ve açma germe hareketleri ile başladığı, koşu ve pas çalışması ile devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Beşiktaş, Porto'ya hazırlanıyor!
19.11.2017 - 23:20 | Son Güncelleme: 19.11.2017 - 23:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Porto ile 21 Kasım Salı günü evinde oynayacağı G Grubu 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Etiketler : beşiktaş,porto,şampiyonlar ligi,
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3
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4
4
23
26
-3
16
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Malatyaspor
12
4
2
6
16
20
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14
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3
4
5
14
21
-7
13
14
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
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11
16
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11
2
2
7
12
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Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
2
Ankaragücü
12
7
3
2
17
9
8
24
3
Giresunspor
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6
5
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10
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3
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4
13
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4
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