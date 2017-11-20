Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin spor tarihindeki en büyük efsanesi gözyaşlarıyla uğurlandı. 28 Eylül’den bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu (50) için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından millî haltercimizin naaşı Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi. Törene Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celâl Adan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. Tabutun üzerine altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilmiş fotoğrafının konulduğu ve fotoğrafın üzerinde “Kalbimizdesin” yazıldığı görüldü. Cenazede 14 yaşında halterde Türkiye birincisi olan Şafak Keskin, Naim Süleymanoğlu’nun fotoğrafını tuttu. Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) internet sitesinden yayınlandığı mesajında “Yüzyılın en iyi haltercisiydi” ifadelerini kullandı. Uluslararası haber ajansı Reuters ise yaptığı haberde, Süleymanoğlu’nun tarihteki en başarılı sporculardan biri olduğu vurguladı. Süleymanoğlu’nun vefatı, Bulgar basınında da yer buldu. Türkiye’nin Bulgaristan’daki diplomatik temsilcilikleri de sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımladı.

Adını yaşatalım

Naim Süleymanoğlu spor tarihimizin en büyük ismi ve o bir dünya efsanesi. Ancak böylesine büyük bir sporcunun isminin hiçbir spor salonuna verilmemiş olması büyük bir ayıp olarak göze çarpıyor. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları, olimpiyat şampiyonlukları yaşayan sporcularımızın isimleri spor salonlarına verilirken, en başarılı sonuçlara imza atmış olan efsanemiz ise unutuldu. Üstelik Türkiye tesisleşmede en parlak dönemini yaşarken, tarihimizin en önemli başarılarına imza atmış bir efsanenin artık hatırlanmasını diliyoruz.

Dünyanın en büyüğüydü!

Millî haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katılanlar arasında en büyük rakibi Valerios Leonidis de vardı. Maddi durumu sebebebiyle cenaze gelemeyeceğini açıklamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığınca İstanbul’a getirtilen Leonidis’in tabutu öpmesi günün en çok dikkat çeken anıydı. Leonidis “Naim’in öldüğü haberini duyunca yıkıldım. Ben büyük bir dostumu kaybettim. Dünyanın en iyi sporcusuydu. Dünyada bir eşi yok. Bundan sonra da gelir mi? Çok zor” dedi.

ANNEDEN VEDA

Naim Süleymanoğlu’nun kızları Esin ve Sezin, annesi Hatice Süleymanoğlu, kardeşleri Muharrem ve Rahim Süleymanoğlu cenazede taziyeleri kabul etti.

BAŞBAKAN OMUZLADI

Başbakan Binali Yıldırım ”Naim bugüne kadar hiçbir sporcunun kırmayacağı rekorları kırmış bir efsaneydi. Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Cenaze namazı sonrası tabutu ilk omuzlayan Yıldırım oldu.