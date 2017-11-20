Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de oynadığı son üç maçtan sadece üç puan çıkaran ve şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-1 yenerek zirveyle arasındaki farkını 6 puana indirdi. Aykut Kocaman’ın Osmanlıspor maçının ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle millî maç arasının ardından nasıl bir reaksiyon vereceği merakla beklenen sarı-lacivertli takımda Roberto Soldado 61. dakikada oyuna girdiği maçta hat-trick yaparak yıldızlaştı. Sakatlığı bulunan Valbuena’nın yerine Aatıf’ı tercih eden Aykut Kocaman’ın Giuliano’yu forvet arkasına yerleştirmesi dikkat çekerken, Fenerbahçe’nin ilk gol tehlikesi Brezilyalı yıldızla yaşandı. 20’de İsmail Köybaşı’nın soldan ortasına iyi pozisyon alan Giuliano’nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 32’de Janssen’in şutu savunmadan sekerken, penaltı noktasına yakın bir yerde tamamlayan son haftaların eleştirilen ismi Dirar ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.

Sen neymişsin Soldado

Kadıköy’de ikinci yarı ise Fenerbahçe için kâbus gibi başladı. Emre Kılınç ile verkaç yapan Bifouma bir anda savunmanın arkasına sarkarken, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1. Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarındaki gibi üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertlilerde Kocaman 61’de Soldado’yu oyuna dahil ederek çift forvete dönerken, bu tercih saniyeler içinde tabelaya yansıdı. Korner öncesi oyuna giren İspanyol golcü, Janssen’in direkten dönen iki şutunun ardından topu röveşatayla ağlara gönderip Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı: 2-1. Sivasspor’un beraberlik golünü atan Bifouma, 64’te Yaşar Kemal Uğurlu’ya gösterdiği tepkiyi uzatınca ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bırakırken, bu dakikanın ardından oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe’ye geçti. 77’de yaptığı hücum presiyle topu kapan Soldado, rakip savunmayı ekarte etti ve plase bir vuruşla takımını rahatlattı: 3-1. 81’de Giuliano’nun ara pasını da iyi değerlendiren İspanyol oyuncu, maçın skorunu ilan etti: 4-1.

İlkleri başardı

Soldado Süper Lig’de 8 yıl sonra bir ilke imza attı. En son 2009-10 sezonunda o dönem Galatasaray forması giyen Shabani Nonda, 21.09.2009 tarihinde Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girip hat-trick yapmıştı. Bu maçın ardından oyuna sonradan girip üç gol atan ilk isim Soldado oldu.2013-14 sezonunda Moussa Sow’un yaptığı hat-trick’ten sonra Kadıköy’de lig maçında hat-trick yapan ilk isim Soldado oldu.

Soldado aynı zamanda yaklaşık 1 yıl sonra Fenerbahçe adına hat-trick yapan ilk isim oldu.

Lig maçlarında en son yine Moussa Sow, geçen sezon Ç.Rizespor maçında hat-trick yapmıştı.

SOLDADO GECEYE DAMGA VURDU

Geldiğinden beri golü bulunmayan ve yoğun eleştiriler alan Fenerbahçe’nin 7,5 milyon avroluk forveti Roberto Soldado şeytanın bacağını kırdı. Sarı-lacivertli formayla 11’inci maçına Sivasspor karşısında çıkan 32 yaşındaki golcü kelimenin tam anlamıyla dün geceye damgasını vurdu. 61. dakikada oyuna giren İspanyol yıldız, 20’nci saniyede ilk golünü attı, 20 dakika içinde ise “hat-trick” yaptı. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın Aatıf’ın yerine sahaya sürdüğü golcü, 4 yıl sonra hat-trick sevinci yaşadı. Soldado en son Tottenham için oynarken, 2013’te Anzhi’ye Avrupa Ligi’nde 3 gol birden atmıştı. Futbolcu bir lig maçında ise tam 5 yıl sonra hat-trick yaptı. Soldado son olarak Valencia’da Athletic Bilbao’ya 3 yol kaydetmişti.