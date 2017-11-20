Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Porto maçı ile Avrupa kupalarında tarihi maçlarından birine çıkıyor. Temsilcimiz maçtan beraberlikle ayrılsa dahi gruptan çıkmayı garantileyecek. Galibiyet halinde liderliği garantileyecek ve 13 puana ulaşacak. Beşiktaş böylece hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak.







BEŞİKTAŞ PORTO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?



UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. Maçında yarın (21 Kasım Salı günü) Portekiz temsilcisi Porto ile Vodafone Park’ta karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.





FABRİ’Yİ TESELLİ EDEN HAKEM YÖNETECEK



Beşiktaş'ın salı akşamı Porto ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Tecrübeli hakem geçen yıl deplasmandaki Lyon maçında hatalı bir gol yiyen vatandaşı Fabri'yi teselli ederken görüntülenince Beşiktaş taraftarlarının sempatisini kazanmıştı. Disiplinli tarzı ile dikkat çeken Lahoz, Lyon’daki maçta ev sahibi takıma 5 kez sarı karı kart gösterirken siyah beyazlılara ise 2 sarı kart çıkarmıştı.





ABOUBAKAR İSTANBUL’A GELİYOR



Geçen yıl Beşiktaş’ta kiralık olarak oynayan Portolu Vincent Aboubakar (24), ilk kez Beşiktaş’a karşı forma giyecek. Kamerunlu yıldızın Vodafone Park’taki maçta Beşiktaş seyircisi tarafından alkışlanması bekleniyor. Beşiktaş’ta geçen yıl 38 maça çıkan Aboubakar, 19 gol 4 asist yapmıştı. Porto’nun Aboubakar ile 2021 yılına dek anlaşıp 50 milyon TL serbest kalma bedeli belirlediği Portekiz basınında yazıldı.





BEŞİKTAŞ'IN PORTO MAÇI MUHTEMEL İLK 11'İ



Siyah beyazlıların Porto karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

Fabri - Gökhan - Gönül Pepe -Tosic - Adriano - Oğuzhan - Atiba - Babel - Talisca - Quaresma - Cenk Tosun

2017-2018 Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Portekiz'de oynanan Porto Beşiktaş maçında temsilcimiz sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.







İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş-FC Porto arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi futbol müsabakası dolayısıyla 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.





Bu kapsamda, stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım, Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek.





Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafiğe kapatılacak. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak.





BERABERLİK DE YETECEK

Gruptan çıkmak için yarın Beşiktaş'a beraberlik de yetecek.

Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, her iki olumlu sonuçta grubu lider olarak bitirecek.





YENİLSE BİLE GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI VAR

Beşiktaş, Porto'ya mağlup olsa dahi gruptan çıkma şansını elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlı ekip, rakibine yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.





PUAN REKORU İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Beşiktaş, Porto'yu yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları adına tarih yazacak.

Siyah-beyazlı ekip, Portekiz temsilcisini yenmesi halinde 13 puana ulaşacak ve hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak.





Türk takımlarında Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puan rekoru Fenerbahçe'nin elinde bulunuyor. 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan sarı-lacivertli ekip, grup mücadelesini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu sezonda 11 puan toplayan Fenerbahçe, gruptan çıkarak çeyrek finale kadar yükselmişti. Siyah-beyazlı ekip, Porto ile berabere kaldığı takdirde Fenerbahçe'nin 11 puanlı rekorunu da egale edecek.





VODAFONE PARK'TA SON 4 MAÇI KAZANAMADI

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de oynadığı 3 lig maçının yanı sıra 1 Şampiyonlar Ligi mücadelesinden beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasından da 0-0 beraberlikle ayrıldı.







Beşiktaş, bu süreçte Vodafone Park'ta Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

TOLGAY ARSLAN VE CANER ERKİN KART SINIRINDA



Beşiktaş'ın oynadığı 4 maçta 2'şer kez sarı kart gören Tolgay Arslan ile Caner Erkin, sınırda bulunuyor.





Bu iki oyuncu, oynadıkları takdirde ve sarı kart görmeleri halinde grubun son mücadelesinde Leipzig'e karşı cezalı duruma düşecek.

Porto'da ise 2'şer sarı kartı olan Sergio Oliviera ile Danilo Pereira, kart sınırında yer alıyor.





Bu iki oyuncu, oynadıkları takdirde ve sarı kart görmeleri halinde grubun son mücadelesinde Leipzig'e karşı cezalı duruma düşecek.

Porto'da ise 2'şer sarı kartı olan Sergio Oliviera ile Danilo Pereira, kart sınırında yer alıyor.





ABOUBAKAR, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Porto'nun Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmada geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Vincent Aboubakar da eski takımına karşı mücadele edecek.





2016-2017 sezonu başında Porto'dan transfer edilen Aboubakar, Süper Lig'de Beşiktaş'a 12 gol kazandırırken, Avrupa kupalarında 6 kez fileleri havalandırmıştı. Kamerunlu futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Aboubakar, siyah-beyazlı formayı son olarak 3 Haziran'da Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada giymişti. Bu karşılaşmada 1 de gol atan Aboubakar, 169 gün sonra Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip olarak sahaya çıkacak.





Porto ile Beşiktaş arasında oynanan ilk maçta forma giymeyen Aboubakar, karşılaşma sonrası galibiyet sevinci yaşayan siyah-beyazlı oyuncuları soyunma odasında ziyaret ederken, tavırlarıyla Portekiz ekibinin tepkisini çekmişti.

Aboubakar, Porto formasıyla bu sezon Portekiz liginde 9 ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı 3 golle etkili bir performans ortaya koyuyor.





ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI KARŞI KARŞIYA

Siyah-beyazlı ekipte ise Pepe ile Ricardo Quaresma, eski takımlarına karşı forma giyecek.

Beşiktaş'ın sezon başında Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, 2004-2007'de Porto forması giyerken, Quaresma da çeşitli dönemlerde Portekiz ekibinde görev yaptı.





Yarınki müsabaka eski takım arkadaşlarını da karşı karşıya getirecek. Beşiktaşlı oyuncu Pepe ile Porto kalecisi Iker Casillas, bir dönem Real Madrid'de beraber oynamıştı. Siyah-beyazlı ekibin oyuncularından Anderson Talisca, rakip futbolcu Maxi Pereira ile Benfica'da beraber oynarken, Gary Medel ile Alex Telles ise Inter'de takım arkadaşlığı yaptı. Galatasaray'da bir dönem forma giyen Porto'nun Brezilyalı futbolcusu Telles, uzun bir aradan sonra İstanbul'da bir maça çıkacak.





Beşiktaş'ın grubunda puan durumu ve kalan maçlar

Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Monaco'yu 2-1 yendi. Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda puan durumu ve kalan maçlar....





BEŞİKTAŞ 9 PUANLA LİDER



Beşiktaş, Monaco'yu 2-1 yenerek puanını 9'a çıkarttı. Beşiktaş 9 puanla G Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.







LEIPZIG 4 PUANDA



Kendi sahasında Porto'yu yenen Leipzig 4 puanla ikinci sırada yer aldı.







PORTO 3 PUANDA



Leipzig'e 3-2 yenilen Porto üç puanla 3. sırada yer aldı.







MONACO 1 PUANLA SON SIRADA



Temsilcimiz Beşiktaş'a yenilen Monaco 1 puanla son sırada yer alıyor.







KALAN MAÇLAR



G Grubu'nda kalan maçlar;

1 Kasım'da Beşiktaş kendi sahasında Monaco ile karşılaşırken Leipzig de Porto deplasmanında mücadele edecek.





21 Kasım'da Beşiktaş kendi sahasında Porto ile karşılaşırken Monaco kendi sahasında Leipzig ile karşılacak.





Grubun son maçları 6 Aralık'ta oynanacak. Beşiktaş, Almanya'da Leipzig ile karşılaşırken Porto kendi sahasında Monaco ile karşılacak.







TALİSCA: "BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Porto maçını galibiyetle tamamlayarak, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalmak istediklerini dile getirdi. Portekiz’in o Jogo gazetesine konuşan Brezilyalı futbolcu, Porto karşısına beraberlik için çıkmayacaklarını söyledi. Talisca, "Gruptan çıkmak için beraberlik yetebilir ama biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Çünkü bir kazanmak için oynuyoruz” dedi.





23 yaşındaki futbolcu Vodafone Park'taki atmosferin için 'büyülü' benzetmesini yaptı. Talisca, "Böylesini daha önce görmedim. Ne Brezilya'da ne Portekiz'de, ne de başka bir yerde. Son oynadığımız Akhisarspor maçında atmosfer inanılmazdı ancak Şampiyonlar Ligi'ndekini tahmin bile edemezsiniz. Uğultu çok daha fazla oluyor. Hatta bazen saha içinde iletişim kurmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş ile sözleşmesinin sezon sonunda tamamlanacağını hatırlatan Talisca, siyah beyazlı takımda olmaktan mutlu olduğu sözlerine ekledi.





DEVLER LİGİ'NDE 5. HAFTA HEYECANI

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları, yarın ve 22 Kasım Çarşamba günü yapılacak.



Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki 5. maçında, yarın saat 20.00'de Portekiz'in Porto takımını konuk edecek.





Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Spartak Moskova (Rusya) - Maribor (Slovenya)

20.00 Beşiktaş - Porto (Portekiz)

22.45 Sevilla (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

22.45 Napoli (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.45 Manchester City (İngiltere) - Feyenoord (Hollanda)

22.45 Monaco (Fransa) - Leipzig (Almanya)

22.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

22.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Madrid (İspanya)





22 Kasım Çarşamba:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)

20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)

22.45 Basel (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Celtic (İskoçya)

22.45 Anderlecht (Belçika) - Bayern Münih (Almanya)

22.45 Atletico Madrid (İspanya) - Roma (İtalya)

22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan)

22.45 Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)