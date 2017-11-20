Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam sahasında DG. Sivasspor'u 4-1 ile geçen Fenerbahçe, ligin 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 10.30’da başlayan antrenmanda, Sivasspor karşısında ilk 11’de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldılar. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yine pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından 22 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.