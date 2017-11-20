UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Konyaspor'un, Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ile kendi evinde oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 23 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek. Sergei Karasev'in yardımcılığını Anton Averyanov ve Tikhon Kalugin yaparken, Igor Demeshko 4. hakem olarak görev alacak. Müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergey Lapochkin ve Sergei Ivanov olacak.
Konyaspor - Marsilya maçını Rus hakem
20.11.2017 - 14:23 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi I Grubunda oynanacak olan Konyaspor-Marsilya maçını Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev yönetecek.
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2
2
23
14
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26
3
Beşiktaş
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6
4
2
19
12
7
22
4
Kayserispor
12
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4
2
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14
5
22
5
Fenerbahçe
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5
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17
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20
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Sivasspor
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5
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19
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Bursaspor
12
5
3
4
22
15
7
18
8
Göztepe
12
5
3
4
22
21
1
18
9
Akhisarspor
12
5
3
4
18
19
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18
10
Aytemiz Alanyaspor
12
5
2
5
25
22
3
17
11
Trabzonspor
12
4
4
4
23
26
-3
16
12
Malatyaspor
12
4
2
6
16
20
-4
14
13
Antalyaspor
12
3
4
5
14
21
-7
13
14
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
-4
11
16
Karabükspor
11
2
2
7
12
19
-7
8
17
Osmanlıspor
12
2
2
8
17
26
-9
8
18
Gençlerbirliği
12
2
2
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Atiker Konyaspor 1 - 1 Antalyaspor
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
2
Ankaragücü
12
7
3
2
17
9
8
24
3
Giresunspor
12
6
5
1
19
10
9
23
4
Ç. Rizespor
12
6
3
3
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17
6
21
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Elazığspor
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5
3
4
18
15
3
18
6
Adanaspor
12
5
3
4
13
17
-4
18
7
İstanbulspor
12
5
2
5
14
13
1
17
8
Altınordu
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4
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8
4
15
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Balıkesirspor
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5
3
4
26
23
3
15
11
Adana Demirspor
12
4
3
5
17
18
-1
15
12
Samsunspor
12
3
5
4
11
12
-1
14
13
Erzurumspor
12
3
4
5
12
16
-4
13
14
Eskişehirspor
12
3
5
4
20
23
-3
11
15
Boluspor
11
3
2
6
12
15
-3
11
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3
2
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7
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19
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4
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Gaziantepspor
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1
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8
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