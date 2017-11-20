Serie A ekiplerinden Benevento, bu sezon yükseldiği ligde geride kalan 13 haftada tarihi bir sonuca imza attı.
Sarı kırmızılı takım, çıktığı 13 maçı da kaybederek, Avrupa'nın 5 büyük ligine en kötü başlangıcı yapan takım olarak kayıtlardaki yerini aldı.
Daha önceki rekor, Manchester United'a aitti. Kırmızı Şeytanlar 1930-1931 sezonunun ilk 12 maçını kaybetmiş ve o sezon bir alt lige düşmüştü.
Sassuolo'ya duraklama dakikalarinda yediği golle mağlup olarak ligdeki 13. mağlubiyetini alan Benevento, geride kalan maçlarda rakip fileleri sadece 6 kez havalandırabildi. Sarı Kırmızılılar kalesinde ise 33 gol gördü.
ManU'nun 87 yıllık rekorunu kırdılar
20.11.2017 - 14:44 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 14:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya Ligi'nin yeni takımı Benevento, Manchester United’ın rekorunu kırdı. İtalyan ekibi, oynadığı tüm maçları kaybederek 13 maç sonunda puan toplayamadı.
Serie A ekiplerinden Benevento, bu sezon yükseldiği ligde geride kalan 13 haftada tarihi bir sonuca imza attı.
Etiketler : İtalya Ligi,seria,Benevento,Manchester United,
521194 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/521194.aspx
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Başakşehir
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2
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23
14
9
26
3
Beşiktaş
12
6
4
2
19
12
7
22
4
Kayserispor
12
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4
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14
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22
5
Fenerbahçe
12
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5
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17
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20
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Sivasspor
12
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Bursaspor
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Göztepe
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Akhisarspor
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Aytemiz Alanyaspor
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11
Trabzonspor
12
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4
4
23
26
-3
16
12
Malatyaspor
12
4
2
6
16
20
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Antalyaspor
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4
5
14
21
-7
13
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Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
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12
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Konyaspor
12
3
2
7
12
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16
Karabükspor
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2
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-7
8
17
Osmanlıspor
12
2
2
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Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
2
Ankaragücü
12
7
3
2
17
9
8
24
3
Giresunspor
12
6
5
1
19
10
9
23
4
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4
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15
3
18
6
Adanaspor
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3
4
13
17
-4
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5
2
5
14
13
1
17
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Adana Demirspor
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3
5
17
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15
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Samsunspor
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3
5
4
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-1
14
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Erzurumspor
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3
4
5
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16
-4
13
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