Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serie A ekiplerinden Benevento, bu sezon yükseldiği ligde geride kalan 13 haftada tarihi bir sonuca imza attı.



Sarı kırmızılı takım, çıktığı 13 maçı da kaybederek, Avrupa'nın 5 büyük ligine en kötü başlangıcı yapan takım olarak kayıtlardaki yerini aldı.



Daha önceki rekor, Manchester United'a aitti. Kırmızı Şeytanlar 1930-1931 sezonunun ilk 12 maçını kaybetmiş ve o sezon bir alt lige düşmüştü.



Sassuolo'ya duraklama dakikalarinda yediği golle mağlup olarak ligdeki 13. mağlubiyetini alan Benevento, geride kalan maçlarda rakip fileleri sadece 6 kez havalandırabildi. Sarı Kırmızılılar kalesinde ise 33 gol gördü.