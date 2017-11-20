Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizden Atiker Konyaspor, Marsilya'yı misafi ediyor. Konyaspor - Marsilya Maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Kısacası dev mücadele hakkında herşey ve tüm bu soruların cevapları haberimizde. Spor severler UEFA Avrupa Ligi I Grubunda oynanacak olan Konyaspor-Marsilya maçına kilitlendi. Peki Atiker Konya - Marsilya maçı hangi kanalda yayınlanacak, Konya - Marsilya maçı ne zaman olacak, Konyaspor - Marsilya maçı saat kaçta olacak gibi merak ettiklerinizi sizler için bu haberde derledik. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Konyaspor'un, Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ile kendi evinde oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 23 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek. Sergei Karasev'in yardımcılığını Anton Averyanov ve Tikhon Kalugin yaparken, Igor Demeshko 4. hakem olarak görev alacak. Müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergey Lapochkin ve Sergei Ivanov olacak.





KONYASPOR MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeşil-beyazlıların, Fransız ekibi Marsilya ile oynayacağı kritik mücadele TRT 1'de canlı yayınlanacak. Dilerseniz maçın canlı anlatımını sitemizden de dakika dakika takip edebilirsiniz. Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Marsilya ağırlayacak. Temsilcimiz, Fransa'da oynanan ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olmuştu. Grupta 4 puanla 3. sırada yer alan Atiker Konyaspor, mücadeleyi kazanması halinde üst tur için büyük bir avantaj sağlayacak. Temsilcimiz, maçtan puanla ayrılmazsa gruptan çıkma şansını kaybedecek. UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçı Konyaspor-Marsilya mücadelesi 23 Kasım Perşembe günü saat 21.00'den itibaren TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Biz de sizler için maçın canlı anlatımını dakika dakika veriyor olacağız. Bu maç öncesi Avusturya temsilcisi Salzburg, 8 puanla I Grubu'nda liderlik koltuğunda oturuyor. Marsilya ise 6 puanla grupta ikinci sırada, Atiker Konyaspor ile aynı puanı (4) bulunan Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ise son sırada yer alıyor.

