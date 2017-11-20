Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.