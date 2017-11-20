Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vefatının ardından dün son yolculuğuna uğurlanan Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran millî halterci, ‘Küçük Dev Adam’ Naim Süleymanoğlu, unutulmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Üsküdar Selamiali Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Caddesi ile Vakıf Sokağı arasında kalan isimsiz yola, 50 yıllık hayatında 46 defa dünya rekoru kıran millî sporcu “Naim Süleymanoğlu”nun adının verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan, kararın Naim Süleymanoğlu’nun vefatından bir ay önce Üsküdar Belediye Meclisi’nde alındığını ve bugün görüşüldüğünü belirterek, “Millî sporcumuzun ismi inşallah önümüzdeki günlerde daha önemli spor komplekslerine ve okullara mutlaka verilecektir. Kederli ailesine ve Türk Milletine baş sağlığı diliyorum” dedi.

Naim Süleymanoğlu’nun 50 yıllık hayatına 46 defa dünya rekoru kırdığını ve ülkemizi gururlandıran çok büyük sportif başarılara imza attığını vurgulayan Temel Başalan, şöyle konuştu:

“İlk dünya rekorunu 15 yaşında kıran Naim Süleymanoğlu kardeşimiz, 1984, 1985, 1986 yıllarında dünyanın en iyi haltercisi seçildi. 1988, 1992 ve 1996 Olimpiyat Oyunları’nda 3 kez olimpiyat şampiyonu oldu. 8 kez dünya şampiyonu oldu. Kendi kilosunun 3 katından fazla ağırlık kaldırarak efsane oldu. Spor otoriteleri tarafından tüm zamanların en iyi haltercisi seçildi. Mekanı cennet olsun.”

Naim Süleymanoğlu’nun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever de, Süleymanoğlu’nun Türkiye’nin tanıtımında çok ciddi faydaları olmuş büyük bir sporcu olduğunu belirterek, “Kazandığı başarıları milletçe heyecanla izledik ve göğsümüz kabardı. Allah mekanını cennet etsin. Sevenlerine de sabırlar versin” diye konuştu.