Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nde ortaya koyduğu performansla grubu lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş, kasasını da doldurdu. Devler Ligi’ne katılım bedeli olarak 12 milyon Euro almaya hak kazanan siyah-beyazlılar grupta aldığı 3 galibiyet için toplam 4.5 milyon Euro, 2 beraberlik için de toplam 1 milyon Euro kazandı. Porto karşısında alınan 1-1’lik skorla birlikte grupta liderliği garantileyen ve bir üst tura yükselen siyah-beyazlılar, kasasına 30 milyon TL’ye yakın bir meblağ koyacak. Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla 100 milyon TL’ye yakın bir kazanç elde etmiş oldu.