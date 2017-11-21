Beşiktaş’ın Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, Portekiz takımlarını boş geçmiyor. Siyah-beyazlıların son 2 sezondur Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kiralık olarak geldiği Benfica’ya karşı kaydetmişti. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçını Portekiz deplasmanında oynayan siyah-beyazlılar, 1-0 geride götürdüğü mücadeleden Talisca’nın uzatma dakikalarında attığı frikik golüyle 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Vodafone Park’ta oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Talisca, bu sezon oynanan Porto maçlarını da boş geçmedi. Portekiz’de oynanan ilk karşılaşmada Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederken, Brezilyalı oyuncu mücadelenin 13. dakikasında Quaresma’nın ortasında kafayla ağları havalandırmış ve takımını 1-0 öne geçiren isim olmuştu. Talisca, Porto karşısındaki 2. mücadelede de ağları havalandırmayı başardı. Cenk Tosun’un rakibinden müthiş sıyrılarak ceza sahası içine getirdiği topta boş alana kaçan ve kendisini unutturan Anderson Talisca, beraberliği getiren isim oldu. Yıldız futbolcu, son 2 sezonda Portekiz takımlarına karşı forma giydiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.
Anderson Talisca, Portekiz takımlarını boş geçmiyor
21.11.2017 - 22:38 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 22:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Portekiz takımlarını boş geçmiyor. Geçen sezon Benfica ağlarını sarsan yıldız oyuncu, bu sezon da Porto’ya 2 maçta da gol atmayı başardı.
Etiketler : Beşiktaş,Anderson Talisca,Porto,
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5
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18
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Aytemiz Alanyaspor
12
5
2
5
25
22
3
17
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Trabzonspor
12
4
4
4
23
26
-3
16
12
Kasımpaşa
12
4
3
5
20
21
-1
15
13
Malatyaspor
12
4
2
6
16
20
-4
14
14
Antalyaspor
12
3
4
5
14
21
-7
13
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
-4
11
16
Osmanlıspor
12
2
2
8
17
26
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2
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Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
2
Ankaragücü
12
7
3
2
17
9
8
24
3
Giresunspor
12
6
5
1
19
10
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