Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Porto ile sahasında 1-1 berabere kalarak puanını 11’e yükselten ve gruptaki son maçlar öncesinde en yakın rakibinin 4 puan önünde yer alarak liderliği garantileyen Beşiktaş’ı Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden tebrik etti. TFF’nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki beşinci maçında Porto önünde aldığı 1-1’lik beraberlik sonrasında lider olarak bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Beşiktaş’ı tebrik eder, gruptaki son maçında ve UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Tur’da başarılarının devamını dileriz."