Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Porto ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çebi, siyah-beyazlıların gruptan çıkmayı garantilemesinin tüm Türkiye’yi gururlandırdığını düşündüğünü söyleyerek, “Tüm Türkiye’deki sporseverlerin Beşiktaş’ın turu geçmesinden özellikle grubu birinci bitirip çıkmasından gurur duyduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

"Bu başarıyı üst turda da gösterip devam ederiz"

Çebi, grup aşamalarından sonra da bu başarıyı göstermek istediklerini vurgulayarak, "Bu tür maçlar çok iyi maçlar. Birini alırsınız birini kaybedersiniz. Mühim olan kazanan taraf ve lider olan taraf biz olduk. Bundan sonraki maçlar çok daha zorlu maçlar olacaktır. Çok zor takımlardan maç alarak gelen rakiplerle oynayacağız. Umarım aynı başarıyı orada da gösterip devam ederiz” ifadelerini kullandı.

“Bu camianın yöneticisi olmak gurur verici”

Duygusal anlar yaşadığını belirten Çebi, 6 sene önce yönetime geldikleri günle ilgili şunları kaydetti:

“Geldiğimiz günleri düşünüyorum. Bayağı duygusal anlar yaşıyorum. 6 sene önce geldiğimiz noktayı ve şu an neredeyiz. Stadımız bitmiş. İki sene üst üste şampiyon olmuşuz. Kısmetse de üçüncüsünü de olacağız. İnşallah bundan sonra da oluruz. Avrupa’da turu geçiyoruz. Belki yarı final oynayacağız, belki final oynayacağız. Allah bize bunları da nasip edecek. Bunları başaran camianın yöneticisi olmak gurur kaynağı. Herkesin çok emeği var. Buralara kolay gelinmiyor. Alın teri uğraş ve sabır var.”

“Başarının yüzde 51’i taraftarın”

Siyah-beyazlı taraftarların başarıda büyük payı olduğunu vurgulayan Ahmet Nur Çebi, “Taraftar müthiş onlara söyleyecek hiçbir şey yok. Aslında başarının yüzde 51’i onların diyebiliriz. 49’unu da futbolcularımız ve teknik kadromuza verelim. Biz de bu işin sadece keyfini yaşadık. Evet mücadele ettik ama onlar olmasaydı bu işler olmazdı” diye konuştu.

“Beşiktaş’a gelen çok mutlu gidiyor”

Karşılaşma sonrası Beşiktaş’ın eski oyuncusu Vincent Aboubakar’ın siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte üçlü çektirmesini değerlendiren Çebi, şu ifadelere yer verdi:

“İşte Beşiktaş bu. Buraya her gelen çok mutlu gidiyor. Beşiktaş’tan gidip buraya dönüp mutsuz olduğunu söyleyen kimse yok. Demek ki burada evlatlarımız gibi onları ağırlamışız. Bunu da Aboubakar’ın üçlü çektirmesi ispatladı. Bizim seyircimiz alkışlar. Taraftarıma teşekkür ediyorum. Maçta önce takımını destekliyor. Maç bitiyor rakip takımı alkışlıyor. Onlarla da gurur duyuyorum. Hakeme de özellikle çok teşekkür ediyorum. Sürekli oynayabilen bir maç idare etti. Dolayısıyla hakemi de tebrik ediyorum.”

Çebi, grup aşamalarından bir sonraki turda olası rakiplerle ilgili sorulan soruya ise, “Aklımda bir takım yok. Çok heyecanlıyım şu anda hiçbir şey düşünmüyorum” şeklinde cevapladı.