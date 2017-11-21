Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 68 bin kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 18.00'den 23.00'e kadar siyah-beyaz ışıklandırıldı. Statta ayrıca "Cometobesiktas" görseli kullanıldı.