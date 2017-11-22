Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın Porto ile 1-1 berabere kalmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmesini Twitter'dan kutladı. İki kulüp arasında sosyal medyadaki diyalog dostluk rüzgarları estirdi.

Beşiktaş'ı Twitter hesabından kutlayan Medipol Başakşehir, "Kızmaca darılmaca yok. Avrupa büyükelçimiz @Besiktas. Tebrikler" yazdı.

Siyah beyazlı kulübün hesabından bu paylaşıma ise "Birlik ve beraberlik ruhunuz ile futbolumuzu güzelleştiriyor, değer katıyorsunuz. Teşekkürler @ibfk2014" yanıtını verdi.



İki kulübün hesabından yapılan bu paylaşımlar binlerce beğeni alırken fair-play ruhunun yansıtılması sonrası 'görmek istediğimiz hareketler' yorumu yapıldı.