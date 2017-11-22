Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Vodafone Park’ta tarih dersi yazıldı dün akşam. Beşiktaş sahasında Porto ile berabere kaldı ve gruptan lider çıkmayı garantiledi. Siyah-beyazlılar geçen sezon olduğu gibi ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale ederken, Şampiyonlar Ligi’nde en fazla puan toplayan Türk takımları arasında yer aldı, üstelik bir maçı daha var Beşiktaş’ın. Portekiz’de 3-1 yendiği rakibi karşısında maça çok istekli başladı Şenol Güneş’in öğrencileri. Futbolculara geçici işitme kaybı yaşatan tezahüratlar eşliğinde oyuna ağırlığını çabuk koydu temsilcimiz. Kendi yarı sahasına hapsolan Porto zaman zaman kontrataklarla çıkmaya çalışıyordu. Bu ataklardan birinde siyah-beyazlılar sürpriz bir gol gördü kalesinde. 29’da Felipe kısa süreliğine tribünleri susturdu. Yeniden yüklendikçe yüklenmeye başladı Beşiktaş. Her geçen gün kalitesini artıran Cenk Tosun söküp alıp getirdiği topu ‘al da at’ dercesine Talisca’ya verince 41’de skor eşitlendi: 1-1.



Kartal ilk defa gruptan çıktı

İkinci yarıya da büyük bir coşkuyla başladı Beşiktaş. Babel’in ceza sahası dışından gönderdiği füze üst direkte patlayınca tribünler daha da ateşlendi. Başı dönüyordu rakip oyuncuların. Q7 vurdu, kaleci 90’dan çıkardı. Hiç yokken Ricardo golle burun buruna geldi ama neyse ki trivelası Quaresma’yı güldürecek türdendi. Son 20 dakikaya girildiğinde skorun da avantajıyla Beşiktaş daha çok kendi yarı sahasındaydı. Ama siyah-beyazlılar kalesini o kadar iyi savundu ki yaklaştırmadı bile Porto’yu. Hatta koca maç korner bille kullanamadılar. Böylelikle Kara Kartallar lig ve Avrupa’da 35 maçta da mağlubiyet görmediği Vodafone Park’ta aldığı puanla 26 yıllık Şampiyonlar Ligi tarihinde grubundan lider çıkan ilk Türk takımı oldu. Beşiktaş ayrıca kendi tarihinde de ilk defa gruptan çıkmayı başardı.

Avrupa büyükelçimiz Beşiktaş

Başakşehir dünkü sonuç sonrası büyük centilmenlikle Beşiktaş’ı kutlarken, dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Başakşehir Kulübü’nün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kızmaca darılmaca yok. Avrupa büyükelçimiz Beşiktaş. Tebrikler...” ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş’tan da karşılık gecikmedi: “Birlik ve beraberlik ruhunuz ile futbolumuzu güzelleştiriyor, değer katıyorsunuz. Teşekkürler...”

Tarihî bir gün yaşıyoruz

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Pepe, “Beşiktaş camiasını tebrik etmek istiyorum. Çok büyük emekler var burada. Tarihî bir gün yaşıyoruz. Hemen lig maçını düşünmeye başlamamız lazım” derken, “Hocamız bizi çok iyi hazırladı. Dersimizi çok iyi çalıştık. Porto dikine oynayan bir takım. Ben de önceden müdahale etmek istedim. Golü duran toptan yedik. Takım olarak bir bütün halinde durarak bugünlere geldik” sözlerini kullandı.

Kasayı doldurdu

Beşiktaş 2. tura çıkarak kasasını da doldurdu. Devler Ligi’ne katılım bedeli olarak 12 milyon avro almaya hak kazanan siyah-beyazlılar grupta elde ettiği 3 galibiyet için toplam 4.5 milyon avro, 2 beraberlik için de toplam 1 milyon avro kazandı. Siyah-beyazlılar 2. turla birlikte kasasına 30 milyon TL’ye yakın bir meblağ daha koyacak. Kartal bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla 100 milyon TL’ye yakın bir kazanç elde etmiş oldu.

Sırrımız çok çalışmak

Dün turu getiren golün sahibi Anderson Talisca, “Bu başarı güçlü çalışmalarımızdan sonra geldi” derken, “Bir sonraki tur daha zor olacaktır. Grup maçlarından sonra rakibimiz belli olacak. Lige ve Şampiyonlar Ligi’ne aynı hazırlanıyorum, maç seçmiyorum” açıklaması yaptı.