Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir gece yaşadı. Porto ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkmayı başaran siyah beyazlılar, aynı zamanda Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak kalifiye olmayı başaran ilk Türk takımı oldu.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bu tarihi başarısı başta Portekiz basını olmak üzere Avrupa'nın önde gelen basınında da büyük yankı uyandırdı.





AS: "ÜRKÜTÜCÜ BEŞİKTAŞ"



İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden AS, Pepe'nin forma giydiği Beşiktaş için "Ürkütücü Beşiktaş" başlığını attı.

Haberde, "Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz Beşiktaş, gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Türklerin bu başarısı rakiplerini ürkütüyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca Pepe'ye de yer verilirken, Portekizli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey bir performans sergilediğini yazdı.





A BOLA: "PORTO İSTANBUL CEHENNEMİNDEN YENİLMEDEN DÖNDÜ"



Portekiz basınında ise A Bola'nın manşeti, "Porto, İstanbul cehenneminden beraberlikle döndü" şeklinde ifade edildi.

Haberde, Porto'nun Beşiktaş'a karşı ayakta kaldığını ve İstanbul cehenneminden yenilmeden döndüğü yazılırken, Portekiz ekibinin kendi sahasında oynayacağı son maça şansını taşıdığı kaydedildi.



L'EQUİPE: "BEŞİKTAŞ BU KEZ HATA YAPMADI"



Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe ise Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev'e son maçta yenilerek gruptan çıkma fırsatını kaçırdığı maçı hatırlatarak, "Beşiktaş bu kez hata yapmadı ve işini son maça bırakmadı." ifadelerini kullandı.

MARCA: "BEŞİKTAŞ VE PEPE BİR ÜST TURDA"



İspanyol basınının bir diğer önemli yayın organlarından Marca ise, "Beşiktaş ve Pepe Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turda. Türkler, Porto karşısında aldığı beraberlikle kalifiye olmayı garantiledi." haberini geçti.