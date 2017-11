Türkiye Gazetesi

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça deplasman ekibi MBK Ruzomberok hızlı başladı. İlk periyotta Mersin ekibinden biraz daha fazla sayı bulan MBK Ruzomberok, bu periyodu 14-10 önde tamamladı. İkinci periyot ise ortada geçti. Her iki takım da bu periyotta karşılıklı sayılar bulurken, deplasman ekibi devreye 20-19 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da her 2 takımın karşılıklı sayıları devam etti. Bu periyotu da MBK Ruzomberok, 33-32 önde tamamladı. Maçın son periyodunda ise oyunu domine eden, sahanın her yerinde rakibine basan Mersin’in perileri, üst üste sayılar bularak aradaki sayı farkını açtı. Maçın sonuna kadar bu oyunun sürdüren turuncu-beyazlı ekip, maçı 54-42 kazandı. Bu sonuçla Mersin ekibi, gruptan çıkmayı garantiledi.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Ivan Milicevic xx, Stanislav Valeev xx, Christina Manoli xx

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Krystal Thomas xx 14, Deniz Çolakoğlu x 8, Sasa Cado x 8, Bria Hartley x 9, Asena Yalçın x 12, Gülşah Gümüşay x 2, Aysun Yararbaş x 1

MBK Ruzomberok: Paulina Diawakana x 7, Miroslava Mistinova xx 11, Cassandra Brown x 3, Taijah Campbell x 6, Beata Janoscikova x 4, Nikola Kovacikova x 3, Olha Yatskovets x 7, Petra Bartanusova x 1

1. Periyot: 10-14 (MBK Ruzomberok lehine)

Devre: 19-20 (MBK Ruzomberok lehine)

3. Periyot: 32-33 (MBK Ruzomberok lehine)